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СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"
СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"
Служба безопасности Украины (СБ) заявила, что задержала "агента ФСБ РФ" в Житомирской области, который якобы собирал данные о воинских частях в регионе,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:48
2021-04-22T18:00
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
украина
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общество
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБ) заявила, что задержала "агента ФСБ РФ" в Житомирской области, который якобы собирал данные о воинских частях в регионе, сообщается в четверг на странице украинской спецслужбы.Как утверждают в ведомстве, задержанный гражданин должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе подразделений, а также установить места проживания военнослужащих. Собранную информацию задержанный должен был передать своим кураторам по электронным каналам.Спецслужба сообщила, что в ходе обыска у гражданина обнаружены "средства связи с работниками ФСБ РФ". Как говорится в сообщении, задержанный признал факт сотрудничества со спецслужбой РФ. Ему сообщили о подозрении в госизмене, решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.ФСБ в четверг утром сообщила о задержании в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Дело возбуждено по статье о госизмене. По данным российской спецслужбы, задержанный и затем арестованный судом на два месяца россиянин целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины "составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности".Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания об этом сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В настоящее время украинский консул уже покинул Россию.
https://ria.ru/20190323/1552056618.html
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министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, украина, безопасность, общество

СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"

17:48 22.04.2021 (обновлено: 18:00 22.04.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБ) заявила, что задержала "агента ФСБ РФ" в Житомирской области, который якобы собирал данные о воинских частях в регионе, сообщается в четверг на странице украинской спецслужбы.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона", - говорится в сообщении.
Как утверждают в ведомстве, задержанный гражданин должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе подразделений, а также установить места проживания военнослужащих. Собранную информацию задержанный должен был передать своим кураторам по электронным каналам.
Спецслужба сообщила, что в ходе обыска у гражданина обнаружены "средства связи с работниками ФСБ РФ". Как говорится в сообщении, задержанный признал факт сотрудничества со спецслужбой РФ. Ему сообщили о подозрении в госизмене, решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
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ФСБ в четверг утром сообщила о задержании в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Дело возбуждено по статье о госизмене. По данным российской спецслужбы, задержанный и затем арестованный судом на два месяца россиянин целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины "составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности".
Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания об этом сотруднике от октября 2012 года.
Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В настоящее время украинский консул уже покинул Россию.
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