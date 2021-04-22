https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729511647.html

СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"

СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"

Служба безопасности Украины (СБ) заявила, что задержала "агента ФСБ РФ" в Житомирской области, который якобы собирал данные о воинских частях в регионе,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:48

2021-04-22T17:48

2021-04-22T18:00

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

украина

безопасность

общество

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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБ) заявила, что задержала "агента ФСБ РФ" в Житомирской области, который якобы собирал данные о воинских частях в регионе, сообщается в четверг на странице украинской спецслужбы.Как утверждают в ведомстве, задержанный гражданин должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе подразделений, а также установить места проживания военнослужащих. Собранную информацию задержанный должен был передать своим кураторам по электронным каналам.Спецслужба сообщила, что в ходе обыска у гражданина обнаружены "средства связи с работниками ФСБ РФ". Как говорится в сообщении, задержанный признал факт сотрудничества со спецслужбой РФ. Ему сообщили о подозрении в госизмене, решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.ФСБ в четверг утром сообщила о задержании в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Дело возбуждено по статье о госизмене. По данным российской спецслужбы, задержанный и затем арестованный судом на два месяца россиянин целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины "составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности".Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания об этом сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В настоящее время украинский консул уже покинул Россию.

https://ria.ru/20190323/1552056618.html

https://ria.ru/20210304/shpion-1600005945.html

севастополь

украина

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министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, украина, безопасность, общество