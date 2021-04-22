СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"
17:48 22.04.2021 (обновлено: 18:00 22.04.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБ) заявила, что задержала "агента ФСБ РФ" в Житомирской области, который якобы собирал данные о воинских частях в регионе, сообщается в четверг на странице украинской спецслужбы.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Житомирской области. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона", - говорится в сообщении.
Как утверждают в ведомстве, задержанный гражданин должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе подразделений, а также установить места проживания военнослужащих. Собранную информацию задержанный должен был передать своим кураторам по электронным каналам.
Спецслужба сообщила, что в ходе обыска у гражданина обнаружены "средства связи с работниками ФСБ РФ". Как говорится в сообщении, задержанный признал факт сотрудничества со спецслужбой РФ. Ему сообщили о подозрении в госизмене, решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
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ФСБ в четверг утром сообщила о задержании в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Дело возбуждено по статье о госизмене. По данным российской спецслужбы, задержанный и затем арестованный судом на два месяца россиянин целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины "составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности".
Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания об этом сотруднике от октября 2012 года.
Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В настоящее время украинский консул уже покинул Россию.