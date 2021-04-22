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Суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
Суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
Мещанский суд Москвы на 10 суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за организацию несанкционированного митинга, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:27
2021-04-22T09:27
кира ярмыш
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
twitter
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 10 суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за организацию несанкционированного митинга, сообщили РИА Новости в суде."Кира Ярмыш признана виновной по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.Ранее об аресте Ярмыш на 10 суток агентству сообщила ее адвокат Вероника Полякова.Протокол на Ярмыш составлен полицией по части 2 статьи 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) из-за публикации в ее Twitter – в нем 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении 21 апреля митингов.Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.* Организации, выполняющие функции иноагента в России
https://ria.ru/20210422/sud-1729395760.html
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кира ярмыш, россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, twitter, происшествия

Суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

09:27 22.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКира Ярмыш
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 10 суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за организацию несанкционированного митинга, сообщили РИА Новости в суде.
"Кира Ярмыш признана виновной по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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Ранее об аресте Ярмыш на 10 суток агентству сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
Протокол на Ярмыш составлен полицией по части 2 статьи 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) из-за публикации в ее Twitter – в нем 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении 21 апреля митингов.
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Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.
* Организации, выполняющие функции иноагента в России
 
Кира ЯрмышРоссияФонд борьбы с коррупциейМоскваTwitterПроисшествия
 
 
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