https://ria.ru/20210422/vaktsinatsiya-1729224470.html

"Делают с колес". Ученый сравнил вакцины от гриппа и COVID-19

"Делают с колес". Ученый сравнил вакцины от гриппа и COVID-19

Согласно оксфордской статистике, на данный момент в России от коронавируса вакцинировали около семи процентов населения. Для сравнения: от гриппа в прошлом году РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:00

2021-04-22T08:00

2021-04-22T18:28

наука

вакцина "ковивак"

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

биология

здоровье

геннадий онищенко

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Согласно оксфордской статистике, на данный момент в России от коронавируса вакцинировали около семи процентов населения. Для сравнения: от гриппа в прошлом году привили 53 процента, почти 70 миллионов человек, включая группы риска. В чем разница между этими вакцинами, можно ли их объединить и как делают инактивированные препараты, РИА Новости рассказал доктор биологических наук Андрей Васин, исполняющий обязанности директора, профессор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.— Андрей Владимирович, кроме коронавируса, массово пожилых людей прививают еще только от гриппа. Это эффективно?— Да. Хотя считается, что эффективность вакцинации старшего поколения ниже, чем молодого. Если это выясняется во время клинических или пострегистрационных исследований, препарат для пожилых можно модифицировать, например, увеличив содержание антигена в дозе. В реальности иммунный ответ очень индивидуален, не всегда зависит от возраста. — Массовая вакцинация от гриппа привела к тому, что люди стали меньше болеть?— Безусловно. В России охват населения вакцинацией от гриппа, наверное, самый большой в мире. В результате меньше госпитализаций при этой инфекции, а также риск развития тяжелых осложнений и летального исхода, в том числе среди лиц пожилого возраста. Это должно быть справедливо и для ковида, который тяжелее всего переносят те, кому за 60.— Геннадий Онищенко говорил, что от гриппа в прошлом году в России привились 70 миллионов человек. То есть больше половины населения. Почему тогда вакцинация от COVID-19 буксует?— Давайте исходить из того, что прививки от этой инфекции только появляются, все делается на ходу. Не просто изготовить 140 миллионов доз новой вакцины. Тем не менее ее достаточно. Вирусологи, медики не видят признаков того, что эти препараты работают плохо или вызывают серьезные побочные эффекты. Я тоже этого не вижу. Возможно, людям нужно больше разъяснять, что риск тяжелых осложнений, летального исхода при COVID-19 несравнимо больше, чем вероятность побочных эффектов от прививки.— Раз с гриппом так все хорошо налажено, логично было бы объединить эту вакцину с коронавирусной.— Не получится — препараты основаны на разных принципах. Нужно разрабатывать другие. Этим занимаются в НИИ гриппа имени Смородинцева и Институте экспериментальной медицины, оба в Санкт-Петербурге. Там используют вирус гриппа как вектор-носитель для антигена коронавируса. Но эти вакцины будут готовы в лучшем случае в следующем году.— Тогда, может, ввести локдаун? Самоизолироваться, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты и ждать окончания пандемии или формирования коллективного иммунитета.— Коллективный иммунитет складывается из естественного, полученного от инфекции, и искусственного, стимулированного вакциной. Насколько я знаю, мы еще не приблизились к нужным показателям. Кто в состоянии позволить себе столь длительную самоизоляцию, даже среди неработающих пенсионеров? И сколько еще сидеть по домам — полгода, год? Поскольку основная группа риска — пожилые, то прививка для них — единственный правильный выход. Нужно ограничить распространение инфекции. В России ситуация лучше, чем в других странах. Но следует помнить, что пандемия еще не закончилась.— По данным III фазы испытаний, защитная эффективность "Спутника V" в группе пожилых даже выше, чем у молодых. Почему?— Когда испытывают вакцину, подбирают дозу, дающую максимальный эффект. Для пожилых ее нужно увеличивать, потому что у них иммунный ответ слабее. Значит, разработчики "Спутника V" не ошиблись с дозировкой.В любом случае клиническое исследование — это ограниченная выборка, у нас пока лишь примерное представление об эффективности вакцины. Окончательный результат выяснится позже, когда привьется больше людей. Если вакцинироваться будем каждый год, как от гриппа, эффективность по разным группам, в том числе возрастным, может измениться. Предварительные данные по нашим и зарубежным вакцинам показывают, что сильной зависимости от возраста нет. Это внушает оптимизм. Значит, для пожилых не надо модифицировать препарат, повышать содержание антигена или вирусного вектора.— Почему на прививки от гриппа бывает аллергия?— Гриппозные вакцины, применяемые в мире, наращиваются на куриных эмбрионах. В них может быть какое-то количество остаточного белка, вызывающего аллергию. Но эта проблема уже не столь актуальна. За последние лет 15 уровень очистки вакцинных антигенов сильно повысился. Риск значимых контаминаций минимален.— По какой причине в России применяют в основном инактивированные вакцины от гриппа?— Первую вакцину на основе живого ослабленного вируса гриппа создали в СССР в Ленинграде под руководством Анатолия Александровича Смородинцева. Потом решили, что инактивированная вакцина безопаснее и эффективнее, от живой практически отказались, что, на мой взгляд, было не совсем правильно. В других странах, включая США и Англию, применяют оба варианта. У живой и инактивированной вакцин от гриппа разные целевые группы. Живую рекомендуют детям, чтобы вызывать больший спектр иммунного ответа, включая Т-клеточный, который дает более долговременную защиту. Пожилым лучше инактивированная. Но переносить это напрямую на коронавирусную инфекцию, скорее всего, нельзя.— Инактивированные вакцины от разных инфекций делают примерно одним способом. Расскажите об этом подробнее.— На клеточной культуре или куриных эмбрионах наращивают вирус. Например, штамм SARS-CoV-2 для вакцины "КовиВак" накапливают в культуре клеток линии Vero. Происхождение клеточной линии — вопрос сугубо технологический. Для потребителя это роли не играет, важны степень очистки и целостность препарата. Затем каким-либо воздействием (термически, химически или физически) разрушают оболочку вируса, геном, чтобы частицы стали неинфекционными. Каждую стадию проверяют. Далее очищают от компонентов, которые остаются при разрушении вирусной массы. На выходе — инактивированные вирусные частицы или фрагменты, содержащие вирусные белки. Первые служат основой цельновирионных вакцин, вторые — расщепленных и субъединичных.Этой технологии не один десяток лет. Тут к разработке Центра имени Чумакова вопросов меньше всего. В отличие от вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", технологические цепочки которых создавали буквально на наших глазах.— Некоторые действительно ждут "КовиВак", сделанный по традиционной технологии. К этому препарату большой интерес. Получается, он состоит из разорванных вирусных частиц? Антиген должен быть целым? Что с РНК вируса?— Он из инактивированных частиц, это цельновирионная вакцина. В вакцине остается естественный антиген — спайк-белок, который вызывает иммунный ответ. Другие структурные белки, входящие в состав вакцинной вирусной частицы, тоже выполняют эту функцию. РНК вируса при этом инактивируется.— При введении вакцины ее компоненты не проникают в клетки организма?— У векторной вакцины аденовирус попадает в клетки и там внутри производится антиген. В инактивированной уже содержится антиген, его вводят в мышцу, он вызывает реакцию иммунной системы.— Заражения при этом не происходит?— Нет. Заражение — это проникновение живого вируса в клетки и воспроизводство его копий. В векторных вакцинах вирус-носитель попадает в клетку, вызывает синтез спайк-белка, но сам не может реплицироваться. Так что говорить о заражении некорректно.— Получается, что инактивированная вакцина направлена на гуморальный ответ, T-клеточный она не вызовет?— Может давать и Т-клеточный, но менее выраженный. Сбалансированный B- и Т-клеточный ответ вызывают векторные вакцины и РНК-вакцины. Еще живые аттенуированные, но против коронавируса таких нет.— Для чего в инактивированные вакцины добавляют адъювант?— Адъювант — это вспомогательные молекулы, которые стимулируют выработку иммунного ответа. Он нужен для формирования более высокого титра защитных антител. В гриппозных вакцинах адъювант используют, если надо снизить содержание антигена.— Почему от гриппа хватает одной дозы вакцины, а от коронавируса требуется две?— Для гриппа все давно отработано, а от ковида многое делают с колес. Обычно на доклинических исследованиях выясняется, что одной дозы недостаточно и необходима вторая, чтобы выработать защитный титр антител. Со временем возможны другие варианты. Сейчас же в условиях пандемии нужно быть уверенными, что препарат вызовет хороший иммунный ответ.

https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728402924.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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