Шойгу объявил об окончании проверок войск на юге и западе России
16:01 22.04.2021 (обновлено: 16:37 22.04.2021)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКомандующий войсками ЮВО Александр Дворников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне "Опук" в Крыму
© Министерство обороны РФ
ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.
"Цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава Минобороны в Крыму на совещании.
Министр поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ "приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги" проверки.
В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотники "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор".
В последние недели Украина и страны Запада заявляли о своей обеспокоенности в связи с усилением "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.