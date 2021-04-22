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Шойгу объявил об окончании проверок войск на юге и западе России
Шойгу объявил об окончании проверок войск на юге и западе России
РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:01
2021-04-22T16:37
россия
воздушно-десантные войска россии
дмитрий песков
сергей шойгу
украина
безопасность
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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.Министр поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ "приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги" проверки.В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотники "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор".В последние недели Украина и страны Запада заявляли о своей обеспокоенности в связи с усилением "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.
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россия, воздушно-десантные войска россии, дмитрий песков, сергей шойгу, украина, безопасность

Шойгу объявил об окончании проверок войск на юге и западе России

16:01 22.04.2021 (обновлено: 16:37 22.04.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКомандующий войсками ЮВО Александр Дворников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне "Опук" в Крыму
Командующий войсками ЮВО Александр Дворников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Министерство обороны РФ
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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

"Цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава Минобороны в Крыму на совещании.

Министр поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ "приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги" проверки.
В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотники "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор".
В последние недели Украина и страны Запада заявляли о своей обеспокоенности в связи с усилением "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
14:17
Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге и западе России
 
РоссияВоздушно-десантные войска РоссииДмитрий ПесковСергей ШойгуУкраинаБезопасность
 
 
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