https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729484173.html

Шойгу объявил об окончании проверок войск на юге и западе России

Шойгу объявил об окончании проверок войск на юге и западе России

РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:01

2021-04-22T16:01

2021-04-22T16:37

россия

воздушно-десантные войска россии

дмитрий песков

сергей шойгу

украина

безопасность

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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.Министр поручил Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ "приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги" проверки.В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотники "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор".В последние недели Украина и страны Запада заявляли о своей обеспокоенности в связи с усилением "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.

https://ria.ru/20210422/proverka-1729461998.html

россия

украина

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2021

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россия, воздушно-десантные войска россии, дмитрий песков, сергей шойгу, украина, безопасность