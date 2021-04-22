https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729386454.html

Минобороны анонсировало учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму

Минобороны анонсировало учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму

Основной этап учения войск ЮВО и ВДВ в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения пройдет в четверг, 22 апреля, на полигоне Опук в Крыму, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T01:14

2021-04-22T01:14

2021-04-22T01:14

россия

вооруженные силы рф

керчь

южный военный округ

каспийская флотилия

министерство обороны рф (минобороны рф)

курильские острова

сергей шойгу

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основной этап учения войск ЮВО и ВДВ в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения пройдет в четверг, 22 апреля, на полигоне Опук в Крыму, сообщает Минобороны РФ.Полигон Опук находится в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи, уточняют в Минобороны."В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.Накануне группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии ЮВО вышли в район проведения учения, а соединение ВДВ с техникой отправилось в назначенный район на самолетах военно-транспортной авиации."Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах", - указано в сообщении.Министр обороны Сергей Шойгу в начале апреля объявил о старте плановых контрольных проверок боеготовности ВС РФ по итогам зимнего периода обучения во всех военных округах и на Северном флоте. Тактические, тактико-специальные и двусторонние учения пройдут на территории всех четырех военных округов и Севфлота, в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В течение месяца должно пройти 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

https://ria.ru/20210420/korabli-1729076778.html

https://ria.ru/20210417/pretenzii-1728677649.html

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россия, вооруженные силы рф, керчь, южный военный округ, каспийская флотилия, министерство обороны рф (минобороны рф), курильские острова, сергей шойгу, москва, республика крым, армия, безопасность