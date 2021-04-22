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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/toska-1729453675.html
Большой театр представил оперу "Тоска" Пуччини в постановке Стефано Пода
Большой театр представил оперу "Тоска" Пуччини в постановке Стефано Пода
Большой театр представил на Новой сцене премьеру знаменитой оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке известного итальянского режиссера Стафано Пода, сообщили... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:14
2021-04-22T14:14
культура
опера
новости культуры
валерий левенталь (художник)
борис покровский
большой театр
зураб соткилава
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Большой театр представил на Новой сцене премьеру знаменитой оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке известного итальянского режиссера Стафано Пода, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТ.В этой постановке Стефано Пода выступает не только как режиссер - также он автор сценографии, костюмов, хореограф и художник по свету. Работая с художественными мастерскими ГАБТ, Стефано Пода был восхищен исключительным качеством исполнения. Главное, по мнению режиссера, в постановке "Тоски" - "открыть ее заново". "Мы все ее видели, любим, знаем наизусть все арии. Мы к ней привыкли и забыли не только о ее драматической остроте, но и о драматургической сложности. Здесь невероятная плотность событий - в один день случается все, день становится целой жизнью. Этот день "Тоски" - очень полнокровный, в нем нет проходных персонажей или проходных слов, постоянно происходит что-то удивительное, новое. От начала и до конца опера держит нас в напряжении", - сказал Стефано Пода в одном из интервью.За дирижерским пультом - знаменитый маэстро Даниэле Каллегари, музыкант, востребованный в крупнейших театрах мира.Главные партии в новой постановке в разных исполняют: Лиана Арутюнян, Динара Алиева, Азер Зада, Олег Долгов, Массимо Джордано, Габриэле Вивиани, Эльчин Азизов.В Большом театре "Тоска" ставилась пять раз. Премьера состоялась в 1930 году на сцене филиала, но по-настоящему легендарным стал спектакль в постановке режиссера Бориса Покровского, художника Валерия Левенталя и дирижера Марка Эрмлера. Созданный ими спектакль в 1971 году оставался в репертуаре театра до 2014 года и за это время был показан более 350 раз.История "Тоски" в Большом связана с именами выдающихся исполнителей, в числе которых - Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Маквала Касрашвили, Владимир Атлантов, Владислав Пьявко, Зураб Соткилава.Увидев в 1889 году пьесу французского драматурга Сарду с Сарой Бернар в заглавной роли, Пуччини сразу же загорелся желанием создать оперу на этот сюжет и написал об этом своему издателю Джулио Рикорди. Одновременно этой драмой заинтересовались Франкетти и Верди, но благодаря усилиям Рикорди, право на написание оперы получил Пуччини. Приступил композитор к работе в 1898 году, а премьера состоялась в 1900 году в римском Театре Доменико Констанци.Премьерные показы "Тоски" пройдут на Новой сцене Большого театра 22, 23, 24 и 25 апреля.
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РИА Новости
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опера, новости культуры, валерий левенталь (художник), борис покровский, большой театр, зураб соткилава

Большой театр представил оперу "Тоска" Пуччини в постановке Стефано Пода

14:14 22.04.2021
 
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрФрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
Фрагмент оперы Тоска в Большом театре - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Большой театр представил на Новой сцене премьеру знаменитой оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке известного итальянского режиссера Стафано Пода, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТ.
В этой постановке Стефано Пода выступает не только как режиссер - также он автор сценографии, костюмов, хореограф и художник по свету.
Работая с художественными мастерскими ГАБТ, Стефано Пода был восхищен исключительным качеством исполнения.
По его словам, "только здесь в мире остались специалисты такого уровня, которые соединяют в себе высочайшую художественную культуру, знания и уникальные умения - практически утраченное сегодня мастерство создания тканевых фактур, костюмов, декораций, необходимых для воплощения замысла".
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрФрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
Фрагмент оперы Тоска в Большом театре
1 из 3
Фрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрФрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
Фрагмент оперы Тоска в Большом театре
2 из 3
Фрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрФрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
Фрагмент оперы Тоска в Большом театре
3 из 3
Фрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
1 из 3
Фрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
2 из 3
Фрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
3 из 3
Фрагмент оперы "Тоска" в Большом театре
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Главное, по мнению режиссера, в постановке "Тоски" - "открыть ее заново". "Мы все ее видели, любим, знаем наизусть все арии. Мы к ней привыкли и забыли не только о ее драматической остроте, но и о драматургической сложности. Здесь невероятная плотность событий - в один день случается все, день становится целой жизнью. Этот день "Тоски" - очень полнокровный, в нем нет проходных персонажей или проходных слов, постоянно происходит что-то удивительное, новое. От начала и до конца опера держит нас в напряжении", - сказал Стефано Пода в одном из интервью.
За дирижерским пультом - знаменитый маэстро Даниэле Каллегари, музыкант, востребованный в крупнейших театрах мира.
Главные партии в новой постановке в разных исполняют: Лиана Арутюнян, Динара Алиева, Азер Зада, Олег Долгов, Массимо Джордано, Габриэле Вивиани, Эльчин Азизов.
В Большом театре "Тоска" ставилась пять раз. Премьера состоялась в 1930 году на сцене филиала, но по-настоящему легендарным стал спектакль в постановке режиссера Бориса Покровского, художника Валерия Левенталя и дирижера Марка Эрмлера. Созданный ими спектакль в 1971 году оставался в репертуаре театра до 2014 года и за это время был показан более 350 раз.
© РИА Новости / ПеденчукНародная артистка СССР Тамара Милашкина в партии Тоски и народный артист СССР Владимир Атлантов в партии Каварадосси в сцене из оперы Д.Пуччини "Тоска". Государственный академический Большой театр СССР (ныне России) в Москве.
Народная артистка СССР Тамара Милашкина в партии Тоски и народный артист СССР Владимир Атлантов в партии Каварадосси в сцене из оперы Д.Пуччини Тоска. Государственный академический Большой театр СССР (ныне России) в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Педенчук
Народная артистка СССР Тамара Милашкина в партии Тоски и народный артист СССР Владимир Атлантов в партии Каварадосси в сцене из оперы Д.Пуччини "Тоска". Государственный академический Большой театр СССР (ныне России) в Москве.
История "Тоски" в Большом связана с именами выдающихся исполнителей, в числе которых - Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Маквала Касрашвили, Владимир Атлантов, Владислав Пьявко, Зураб Соткилава.
Увидев в 1889 году пьесу французского драматурга Сарду с Сарой Бернар в заглавной роли, Пуччини сразу же загорелся желанием создать оперу на этот сюжет и написал об этом своему издателю Джулио Рикорди. Одновременно этой драмой заинтересовались Франкетти и Верди, но благодаря усилиям Рикорди, право на написание оперы получил Пуччини. Приступил композитор к работе в 1898 году, а премьера состоялась в 1900 году в римском Театре Доменико Констанци.
Премьерные показы "Тоски" пройдут на Новой сцене Большого театра 22, 23, 24 и 25 апреля.
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