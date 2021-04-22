https://ria.ru/20210422/siroty-1729335218.html

Не могут себя контролировать: почему в приемных семьях насилуют сирот

Не могут себя контролировать: почему в приемных семьях насилуют сирот

Избивали за попытки взять еду из холодильника, закрывали глаза на изнасилования, заставляли спать на полу, обливали мочой — так усыновленные дети описывают... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T08:00

2021-04-22T08:00

2021-04-22T12:45

сироты

анна кузнецова

дети

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Лидия Белькова. Избивали за попытки взять еду из холодильника, закрывали глаза на изнасилования, заставляли спать на полу, обливали мочой — так усыновленные дети описывают жизнь у приемных родителей. Почему ежегодно в отношении опекунов возбуждают десятки уголовных дел — разбиралось РИА Новости.Наталья Александрова — сирота. Воспитывалась у многодетной матери и блогера из Подмосковья Александры Александровой. Всего в семье было 16 детей. Девочка забеременела от гражданина Узбекистана, который помогал в доме по хозяйству. Разнорабочий периодически ее насиловал. Тогда ей было 15 лет. "Наташа родила ребенка, и органы опеки не обратили внимания на то, что она несовершеннолетняя, — отмечает адвокат девушки Екатерина Гордон. — Она вышла из приемной семьи абсолютно разбитой и необразованной — толком не умеет писать".Вскоре после рождения мальчика Наталью, по словам Гордон, отправили в Египет: "Ее мать разместила анкету на сайте знакомств и нашла ей там мужа. Еле вытащили оттуда".В дом Светланы Дель в Таганроге Наталья перебралась, когда ей исполнилось восемнадцать. Туда ее пристроила все та же блогер Александрова. В 2017-м Дель и ее супруг стали фигурантами уголовных дел об истязании приемных детей — десятерых из тринадцати у супружеской пары изъяли. В январе 2021-го Наталья оставила двухлетнего сына Лешу с Дель. Вскоре та позвонила и сообщила, что мальчик умер. Что с ним случилось, молодая мама так и не выяснила. "В показаниях Дель заявила, что Наташа просто перекормила его, — рассказывает Екатерина Гордон. — Потом якобы уложила спать, поэтому он поперхнулся и умер. Наташе не дали увидеть погибшего мальчика, не дали попрощаться. Она до сих пор не знает, где он похоронен". Дель может грозить новое обвинение. Гордон и ее партнер, адвокат Никита Некрасов, отправили заявление в Следственный комитет. Там возбудили дело по факту смерти ребенка (ст. 109 УК России). В СК агентству РИА Новости подтвердили: идет расследование, материалы передали в центральный аппарат ведомства. Ситуация привлекла внимание депутата Госдумы Виталия Милонова. Он считает, что в действиях Александровой и Дель есть признаки целого ряда преступлений. Парламентарий попросил председателя СК обратить внимание на "организованную группу". На вопросы РИА Новости ни Дель, ни Александрова не ответили.Палачи-приемыши По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в России ежегодно фиксируют десятки преступлений в отношении сирот. С 2017-го по 2019-й в судах рассматривали почти 100 уголовных дел против приемных родителей. В прошлом году, по информации СК, от действий опекунов и усыновителей пострадали 47 детей. Одна из жертв — 16-летняя сирота Марьяна (имя изменено) из поселка Павда Свердловской области.Осенью 2020-го она выложила в Сеть видео, где рассказала о методах воспитания в семье. По словам девушки, ее и других детей — всего их было шестеро — опекунша не кормила, заставляла спать на полу, обливала мочой из ведра и била. Увидев запись, учительница Марьяны Агния Разина и ее супруг Степан подали заявления в разные инстанции. Детей из семьи изъяли накануне Нового года, а на приемную мать — Ингу — завели уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних. Марьяна и ее младший брат Юра попали в семью девять лет назад. Мама и бабушка у них умерли. Папа приводил в гости друзей, один из них приставал к детям. Их забрали в приют, а через полгода передали в приемную семью Инги. Там им предстояло пройти реабилитацию."Супруга обратила внимание на синие, отбитые ногти Марьяны, — вспоминает Разин. — Тогда Инга прибежала в школу с криками, возмущалась, что вмешиваемся. Она выросла в приюте. Видимо, то, как она воспитывает сирот, — детдомовские порядки".Впрочем, сама девушка тоже может оказаться на скамье подсудимых. По его словам, следствие обнаружило нарушения и в работе опеки. "Сирот передавали в семью с нарушениями, — поясняет он. — В итоге на сотрудников завели уголовные дела за мошенничество на соцвыплатах и халатность". Связаться с приемной матерью Марьяны Агентству не удалось. Истории из Павды и Таганрога — далеко не исключение. Например, в Ростовской области в 2020-м прокуратура проверяла приемную семью, где воспитывали 11 детей. По сообщениям СМИ, их избивали, если они, например, без разрешения брали еду из холодильника.Еще один недавний случай — в Архангельской области. В марте 2021-го суд приговорил семейную пару безработных из Онежского района к трем годам заключения. Приемные родители систематически били двоих детей. Продолжалось это восемь лет. Бездействие доводит до реформыСпециалисты считают: виноваты в первую очередь те, кто должен надзирать за приемными родителями. Член Общественного совета по правам ребенка при Президенте Виктор Кирячек уверен: дети страдают из-за неисполнения обязанностей органами опеки."Пока никто не звонит и не напоминает, они ничего не контролируют, — говорит Кирячек. — Хотя первое время после передачи ребенка должны ежемесячно приходить с проверкой, а если заподозрили что-то — вообще ежедневно. Но они жалуются на нехватку времени, на то, что мало платят денег. Тогда зачем они идут туда работать?"Есть претензии к системе опеки и попечительства и у Анны Кузнецовой, уполномоченного по правам ребенка при Президенте России. Детский омбудсмен отмечает, что вопрос обсуждали с президентом. "Недавно глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки, определении единого ведомства по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, — уточняет Кузнецова. — Мы видим в этом большой ресурс".Корыстное усыновление В России размер единовременного пособия на приемного ребенка составляет почти 19 тысяч рублей. При усыновлении инвалида, детей старше семи лет, а также братьев и сестер платят 144 тысячи. Адвокат по семейным делам Владимир Медведев считает: сирот часто берут из корыстных побуждений. "Помимо единовременного пособия, при передаче ребенка платят ежемесячное (в среднем от 17 до 30 тысяч в Москве, по стране около десяти тысяч. — Прим. ред.), — отмечает он в разговоре с РИА Новости. — Для многих регионов это существенные средства. Некоторые приемные родители даже бросают работать".Виктор Кирячек с этим не согласен. Хотят помочь, но не могут себя контролировать Основатель АНО "Азбука семьи" и многодетная мать Диана Машкова полагает, что причины семейного насилия гораздо шире. "По данным исследования Национального института защиты детства, 68 процентов родителей не считают проблемой дать подзатыльник или по попе, — говорит Машкова. — А 90 процентов уверены, что без физического воздействия невозможно воспитать ребенка. По неофициальным данным, 2,5 миллиона несовершеннолетних сталкиваются с жестокостью. Многих нынешних взрослых в детстве наказывали, так и вырастают с этим паттерном". Тем не менее она уверена, что издевательства в приемных семьях — скорее исключение.По статистике, ежегодно в России выявляют сотни случаев нарушений прав несовершеннолетних — как в приемных, так и в кровных семьях. Так, за истязание с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 117 УК) за последние три года осудили чуть менее полутора тысяч человек. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК) за это же время под следствие попали почти 2,5 тысячи родителей.

https://ria.ru/20210316/deti-1601237129.html

https://ria.ru/20210416/suitsid-1728456864.html

https://ria.ru/20210228/deti-1599102921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сироты, анна кузнецова, дети