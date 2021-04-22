https://ria.ru/20210422/shtraf-1729486873.html

Экс-депутата Рыжкова оштрафовали за репост о незаконных акциях

Экс-депутата Рыжкова оштрафовали за репост о незаконных акциях

Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Владимира Рыжкова за репост материала о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:10

2021-04-22T16:10

2021-04-22T16:10

россия

владимир рыжков

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Владимира Рыжкова за репост материала о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Рыжков рассказал РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы" от 18 апреля о несогласованных акциях минувшей среды и доставили в ОВД "Хамовники".Там полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления". Она предусматривает до 10 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей. После этогоПо сводным данным МВД, накануне на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили митинги. Статистика задержаний официально не публиковалась.

https://ria.ru/20210421/aktsii-1729370153.html

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2021

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россия, владимир рыжков, москва, общество, происшествия