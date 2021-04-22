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Экс-депутата Рыжкова оштрафовали за репост о незаконных акциях
Экс-депутата Рыжкова оштрафовали за репост о незаконных акциях
Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Владимира Рыжкова за репост материала о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:10
2021-04-22T16:10
россия
владимир рыжков
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Владимира Рыжкова за репост материала о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Рыжков рассказал РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы" от 18 апреля о несогласованных акциях минувшей среды и доставили в ОВД "Хамовники".Там полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления". Она предусматривает до 10 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей. После этогоПо сводным данным МВД, накануне на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили митинги. Статистика задержаний официально не публиковалась.
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россия, владимир рыжков, москва, общество, происшествия

Экс-депутата Рыжкова оштрафовали за репост о незаконных акциях

16:10 22.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСопредседатель РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков
Сопредседатель РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Владимира Рыжкова за репост материала о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости в суде.
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - заявили в суде.
Ранее Рыжков рассказал РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы" от 18 апреля о несогласованных акциях минувшей среды и доставили в ОВД "Хамовники".
Там полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления". Она предусматривает до 10 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей. После этого
По сводным данным МВД, накануне на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили митинги. Статистика задержаний официально не публиковалась.
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