https://ria.ru/20210422/rubl-1729466944.html

Рубль резко вырос после заявления Шойгу о передислокации войск

Рубль резко вырос после заявления Шойгу о передислокации войск

Рубль днем резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе войск РФ после учений на юге и западе: до новостей они снижались на 20-40 копеек, а после... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:36

2021-04-22T14:36

2021-04-22T16:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

московская биржа

сергей шойгу

экономика

рубль

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рубль днем резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе войск РФ после учений на юге и западе: до новостей они снижались на 20-40 копеек, а после заявления главы Минобороны проваливались более чем на 1 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск падал на 94 копейки, до 75,66 рубля, курс евро - на 96 копеек, до 91,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Крыму объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.Снижение градуса геополитической напряженности позитивно влияет на курс рубля и отвод российских войск в этом смысле – хорошая новость, прокомменитировал РИА Новости финансовый аналитик Евгений Волков.

https://ria.ru/20210421/rubl-1729277491.html

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россия, динамика курсов валют, московская биржа, сергей шойгу, экономика, рубль