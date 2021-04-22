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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210422/rubl-1729466944.html
Рубль резко вырос после заявления Шойгу о передислокации войск
Рубль резко вырос после заявления Шойгу о передислокации войск
Рубль днем резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе войск РФ после учений на юге и западе: до новостей они снижались на 20-40 копеек, а после... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:36
2021-04-22T16:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
московская биржа
сергей шойгу
экономика
рубль
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рубль днем резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе войск РФ после учений на юге и западе: до новостей они снижались на 20-40 копеек, а после заявления главы Минобороны проваливались более чем на 1 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск падал на 94 копейки, до 75,66 рубля, курс евро - на 96 копеек, до 91,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Крыму объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.Снижение градуса геополитической напряженности позитивно влияет на курс рубля и отвод российских войск в этом смысле – хорошая новость, прокомменитировал РИА Новости финансовый аналитик Евгений Волков.
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россия, динамика курсов валют, московская биржа, сергей шойгу, экономика, рубль

Рубль резко вырос после заявления Шойгу о передислокации войск

14:36 22.04.2021 (обновлено: 16:42 22.04.2021)
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рубль днем резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе войск РФ после учений на юге и западе: до новостей они снижались на 20-40 копеек, а после заявления главы Минобороны проваливались более чем на 1 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск падал на 94 копейки, до 75,66 рубля, курс евро - на 96 копеек, до 91,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.
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21 апреля, 13:42
Рубль отреагировал ростом на заявления Путина о международных отношениях
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Крыму объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.
Снижение градуса геополитической напряженности позитивно влияет на курс рубля и отвод российских войск в этом смысле – хорошая новость, прокомменитировал РИА Новости финансовый аналитик Евгений Волков.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютМосковская биржаСергей ШойгуЭкономикаРубль
 
 
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