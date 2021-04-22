https://ria.ru/20210422/razgovor-1729399191.html

МИД заявил, что посла Чехии ждет "конкретный разговор"

МИД заявил, что посла Чехии ждет "конкретный разговор"

В четверг посла Чехии вызовут в МИД России. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:21

2021-04-22T09:21

2021-04-22T10:19

мария захарова

андрей бабиш

александр петров (посол)

мид чехии

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В четверг посла Чехии вызовут в МИД России."Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире "Вести ФМ".Дипломат добавила, что чешская сторона "должна понимать, с чем они будут иметь дело".На прошлой неделе власти республики обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В числе подозреваемых называли россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата, они уже покинули страну.В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными. Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Москва пообещала, что Прага заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В Чехии рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.

https://ria.ru/20210421/otvet-1729269076.html

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

москва

россия

чехия

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мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), мид чехии, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия