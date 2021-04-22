Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/razgovor-1729399191.html
МИД заявил, что посла Чехии ждет "конкретный разговор"
МИД заявил, что посла Чехии ждет "конкретный разговор"
В четверг посла Чехии вызовут в МИД России. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:21
2021-04-22T10:19
мария захарова
андрей бабиш
александр петров (посол)
мид чехии
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728818609_76:400:2771:1916_1920x0_80_0_0_163625a6edc445a4ea5714edc7a37477.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В четверг посла Чехии вызовут в МИД России."Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире "Вести ФМ".Дипломат добавила, что чешская сторона "должна понимать, с чем они будут иметь дело".На прошлой неделе власти республики обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В числе подозреваемых называли россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата, они уже покинули страну.В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными. Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Москва пообещала, что Прага заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В Чехии рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
https://ria.ru/20210421/otvet-1729269076.html
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
москва
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728818609_161:0:2716:1916_1920x0_80_0_0_c176b80887675d6b09d68d99809e1ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), мид чехии, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия

МИД заявил, что посла Чехии ждет "конкретный разговор"

09:21 22.04.2021 (обновлено: 10:19 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В четверг посла Чехии вызовут в МИД России.
"Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире "Вести ФМ".
Дипломат добавила, что чешская сторона "должна понимать, с чем они будут иметь дело".
На прошлой неделе власти республики обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В числе подозреваемых называли россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
В случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жестким - Путин о международных отношениях - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 13:18
Путин о провокаторах: они пожалеют, как никогда ни о чем не жалели
Прага выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата, они уже покинули страну.
В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными. Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Москва пообещала, что Прага заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
В Чехии рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 22:29
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
Мария ЗахароваАндрей БабишАлександр Петров (посол)МИД ЧехииМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Чехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния