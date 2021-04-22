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Суд приговорил подполковника-миллиардера Черкалина к семи годам колонии
Суд приговорил подполковника-миллиардера Черкалина к семи годам колонии
Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима отставного подполковника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:18
2021-04-22T16:10
дело полковника фсб черкалина
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
россия
кирилл черкалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима отставного подполковника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, суд лишил Черкалина звания подполковника запаса и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения.Также с бывшего сотрудника ФСБ взыскали 637 миллионов рублей в качестве компенсации потерпевшим.Ранее в ходе прений прокурор Милана Дигаева попросила суд приговорить бывшего блюстителя порядка к 11 годам строгого режима со штрафом в 34,3 миллиона рублей.Дело заслушали в особом порядке, для этого Черкалин полностью признал вину и заключил сделку со следствием, чем гарантировал себе более мягкое наказание.Еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на шесть миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.Следственный комитет считает бывшего подполковника причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления — 52 миллиона рублей). Вместе с ним арестовали еще двух полковников: бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.В каком режиме будут рассмотрены их дела, пока не ясно. Материалы в отношении Черкалина выделили в отдельное производство, расследование продолжается.По данным следствия, в 2011 году офицеры обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает СК, руководил этой преступной группой.Еще одним потерпевшим по делу бывшего подполковника проходит бизнесмен Игорь Ткач. Общая сумма ущерба оценивается в 19,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603429100.html
https://ria.ru/20210309/vzyatka-1600393961.html
https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html
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дело полковника фсб черкалина, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), россия, кирилл черкалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Суд приговорил подполковника-миллиардера Черкалина к семи годам колонии

14:18 22.04.2021 (обновлено: 16:10 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима отставного подполковника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, суд лишил Черкалина звания подполковника запаса и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения.
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Также с бывшего сотрудника ФСБ взыскали 637 миллионов рублей в качестве компенсации потерпевшим.
Ранее в ходе прений прокурор Милана Дигаева попросила суд приговорить бывшего блюстителя порядка к 11 годам строгого режима со штрафом в 34,3 миллиона рублей.
Дело заслушали в особом порядке, для этого Черкалин полностью признал вину и заключил сделку со следствием, чем гарантировал себе более мягкое наказание.
Еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на шесть миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены не незаконные доходы.
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Следственный комитет считает бывшего подполковника причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления — 52 миллиона рублей). Вместе с ним арестовали еще двух полковников: бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.
В каком режиме будут рассмотрены их дела, пока не ясно. Материалы в отношении Черкалина выделили в отдельное производство, расследование продолжается.
По данным следствия, в 2011 году офицеры обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает СК, руководил этой преступной группой.
Еще одним потерпевшим по делу бывшего подполковника проходит бизнесмен Игорь Ткач. Общая сумма ущерба оценивается в 19,5 миллиарда рублей.
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Дело полковника ФСБ ЧеркалинаСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)РоссияКирилл ЧеркалинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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