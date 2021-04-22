https://ria.ru/20210422/poteplenie-1729486161.html

Путин призвал учитывать все факторы в ситуации с глобальным потеплением

Путин призвал учитывать все факторы в ситуации с глобальным потеплением

Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера, надо учитывать не только новые объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:08

2021-04-22T16:08

2021-04-22T16:39

новости - экология

глобальное потепление

владимир путин

экология

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера, надо учитывать не только новые объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита по климату в четверг.Путин отметил, что "Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов как своих, так и чужих за счёт поглощающей способности наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год"."Второе. Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25–28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения", - отметил глава российского государства.В этой связи, добавил он, "было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу".

https://ria.ru/20210422/sotrudnichestvo-1729490977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, глобальное потепление, владимир путин, экология, в мире