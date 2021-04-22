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Путин призвал учитывать все факторы в ситуации с глобальным потеплением
Путин призвал учитывать все факторы в ситуации с глобальным потеплением
Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера, надо учитывать не только новые объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:08
2021-04-22T16:08
2021-04-22T16:39
новости - экология
глобальное потепление
владимир путин
экология
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера, надо учитывать не только новые объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита по климату в четверг.Путин отметил, что "Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов как своих, так и чужих за счёт поглощающей способности наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год"."Второе. Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25–28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения", - отметил глава российского государства.В этой связи, добавил он, "было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу".
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новости - экология, глобальное потепление, владимир путин, экология, в мире
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера, надо учитывать не только новые объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе саммита по климату в четверг.
"Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы, с ним связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим пути комплексного решения этих проблем? Первое. Углекислый газ держится в атмосфере сотни лет, поэтому мало только говорить о новых объёмах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере", - сказал президент РФ.
Путин отметил, что "Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов как своих, так и чужих за счёт поглощающей способности наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год".
"Второе. Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25–28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения", - отметил глава российского государства.
В этой связи, добавил он, "было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу".