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В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Организаторов финансовой пирамиды, похитивших более 460 миллионов рублей, задержали в столице, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:06
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россия
москва
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Организаторов финансовой пирамиды, похитивших более 460 миллионов рублей, задержали в столице, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились более 120 человек: по их словам, они вложились в микрофинансовую компанию в Печатниковом переулке под обещания ежемесячных выплат в 17—24 процента пая. Однако организация "не выполнила взятые на себя обязательства".Аферисты, по данным полиции, работали по принципу финансовой пирамиды: обещали ежемесячные выплаты и первое время даже исполняли обязательства за счет новых вкладчиков, но в основном деньги выводились и похищались."По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела о мошенничестве", — отметила Волк.Задержанным уже предъявлены обвинения, они находятся под домашним арестом. О какой именно компании идет речь, не раскрывается.
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В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

13:06 22.04.2021 (обновлено: 22:24 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Организаторов финансовой пирамиды, похитивших более 460 миллионов рублей, задержали в столице, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились более 120 человек: по их словам, они вложились в микрофинансовую компанию в Печатниковом переулке под обещания ежемесячных выплат в 17—24 процента пая. Однако организация "не выполнила взятые на себя обязательства".

"Задержаны четверо мужчин и женщина, подозреваемые в хищении денежных средств граждан путем мошенничества", — заявила Волк, чьи слова приводятся на сайте МВД РФ.

Аферисты, по данным полиции, работали по принципу финансовой пирамиды: обещали ежемесячные выплаты и первое время даже исполняли обязательства за счет новых вкладчиков, но в основном деньги выводились и похищались.
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"По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела о мошенничестве", — отметила Волк.
Задержанным уже предъявлены обвинения, они находятся под домашним арестом. О какой именно компании идет речь, не раскрывается.
 
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