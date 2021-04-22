https://ria.ru/20210422/piramida-1729447216.html

В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

Организаторов финансовой пирамиды, похитивших более 460 миллионов рублей, задержали в столице, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:06

2021-04-22T13:06

2021-04-22T22:24

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москва

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Организаторов финансовой пирамиды, похитивших более 460 миллионов рублей, задержали в столице, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились более 120 человек: по их словам, они вложились в микрофинансовую компанию в Печатниковом переулке под обещания ежемесячных выплат в 17—24 процента пая. Однако организация "не выполнила взятые на себя обязательства".Аферисты, по данным полиции, работали по принципу финансовой пирамиды: обещали ежемесячные выплаты и первое время даже исполняли обязательства за счет новых вкладчиков, но в основном деньги выводились и похищались."По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела о мошенничестве", — отметила Волк.Задержанным уже предъявлены обвинения, они находятся под домашним арестом. О какой именно компании идет речь, не раскрывается.

https://ria.ru/20210422/moshenniki-1729384180.html

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