https://ria.ru/20210422/peterburg-1729537820.html

В Петербурге арестовали четырех участников несогласованной акции

В Петербурге арестовали четырех участников несогласованной акции

Суды Петербурга, которые начали рассматривать административные материалы в отношении участников несогласованной акции в среду, пока вынесли 32 постановления о... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:01

2021-04-22T20:01

2021-04-22T20:01

россия

алексей навальный

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Суды Петербурга, которые начали рассматривать административные материалы в отношении участников несогласованной акции в среду, пока вынесли 32 постановления о штрафах и еще четыре – об административном аресте, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Ранее представитель судебной пресс-службы сообщала РИА Новости об аресте четырех человек."Смольнинский районный суд… рассмотрел все материалы по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.), касающиеся мероприятия… 21 апреля. Всего четыре материала. Всем правонарушителям назначены аресты", - говорится в сообщении.Административные аресты назначены на срок от 5 до 7 суток, уточняет пресс-служба судов.Также Кировский райсуд вынес восемь постановлений об административных штрафах на сумму 10 тысяч рублей каждый за участие в несогласованной акции, Фрунзенский райсуд – еще пять аналогичных постановлений, оштрафовав четырех человек на 10 тысяч рублей каждого, одного – на 15 тысяч рублей.Как сообщает судебная пресс-служба, Приморский районный суд, который зарегистрировал более 60 административных материалов в отношении участников несогласованной акции, рассмотрел два из них, наказав правонарушителей штрафами по 10 тысяч рублей. Еще семь материалов "возвращено составителям", остальные находятся на рассмотрении, отмечает пресс-служба. Василеостровский райсуд назначил 17 административных штрафов по 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции.Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в несогласованной акции в городе в среду участвовали около 4,5 тысячи человек.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия