https://ria.ru/20210422/peterburg-1729421742.html

В Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей жилого дома

В Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей жилого дома

В жилом доме в Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:27

2021-04-22T11:27

2021-04-22T12:29

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В жилом доме в Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар происходит в пятиэтажке на Софийской улице. Огонь охватил балконы с третьего по пятый этаж.В городском управлении МЧС уточнили, что возгорание началось в одной из двухкомнатных квартир, там выгорели комната и коридор. Из квартиры эвакуировали двух человек.К 11:11 пожар локализовали. На месте работают 48 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20210421/pozhar-1729204490.html

санкт-петербург

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Пожар в жилом доме на Софийской улице в Санкт-Петербурге Балконы трех этажей жилого дома горят на Софийской улице в Петербурге. 2021-04-22T11:27 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия