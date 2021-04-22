https://ria.ru/20210422/peterburg-1729421742.html
В Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей жилого дома
В Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей жилого дома
В жилом доме в Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:27
2021-04-22T11:27
2021-04-22T12:29
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В жилом доме в Санкт-Петербурге загорелись балконы трех этажей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар происходит в пятиэтажке на Софийской улице. Огонь охватил балконы с третьего по пятый этаж.В городском управлении МЧС уточнили, что возгорание началось в одной из двухкомнатных квартир, там выгорели комната и коридор. Из квартиры эвакуировали двух человек.К 11:11 пожар локализовали. На месте работают 48 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20210421/pozhar-1729204490.html
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Пожар в жилом доме на Софийской улице в Санкт-Петербурге
Балконы трех этажей жилого дома горят на Софийской улице в Петербурге.
2021-04-22T11:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия