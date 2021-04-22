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Туризм
https://ria.ru/20210422/otdykh-1729432531.html
Названы города России, которые выбирают пары для летнего отдыха вдвоем
Названы города России, которые выбирают пары для летнего отдыха вдвоем
Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города выбирают туристы для отдыха вдвоем этим летом, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:16
2021-04-22T12:16
туризм
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россия
туризм
туристы
гагра
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города выбирают туристы для отдыха вдвоем этим летом, сообщает Tvil.ru.В первую десятку попали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону и Воронеж в России, а также Гагра в Абхазии.По статистике сервиса, пары бронируют жилье на лето от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Ялте. Чаще всего арендуют отели (77 процентов) и квартиры (17 процентов). Меньшим спросом для отдыха вдвоем пользуются дома. В среднем, на такую поездку тратят 23 904 рубля на неделю, без учета дороги.
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, туристы, гагра, ялта, абхазия, москва, пятигорск, петрозаводск, сочи, ростов-на-дону, воронеж, санкт-петербург, калининград

Названы города России, которые выбирают пары для летнего отдыха вдвоем

12:16 22.04.2021
 
© Depositphotos / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города выбирают туристы для отдыха вдвоем этим летом, сообщает Tvil.ru.
В первую десятку попали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону и Воронеж в России, а также Гагра в Абхазии.
По статистике сервиса, пары бронируют жилье на лето от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Ялте.
Чаще всего арендуют отели (77 процентов) и квартиры (17 процентов). Меньшим спросом для отдыха вдвоем пользуются дома. В среднем, на такую поездку тратят 23 904 рубля на неделю, без учета дороги.
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