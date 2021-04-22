https://ria.ru/20210422/orientir-1729434653.html
Мишустин назвал выполнение послания Путина ориентиром правительства
Мишустин назвал выполнение послания Путина ориентиром правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал выполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию безусловным ориентиром работы... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:22
2021-04-22T12:22
2021-04-22T12:22
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал выполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию безусловным ориентиром работы кабмина."Глава государства предложил меры для решения вопросов, которые затрагивают каждого гражданина. Выполнение положений послания - это безусловный ориентир работы правительства. Мы должны сделать все необходимое для реализации этих инициатив совместно с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и региональными властями", - сказал он на заседании правительства.
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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, владимир путин, политика