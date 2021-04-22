https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729549042.html

Постпред России обвинил ОЗХО в срыве расследования инцидента с Навальным

Постпред России обвинил ОЗХО в срыве расследования инцидента с Навальным

Техсекретариат ОЗХО затянул рассмотрение вопроса о содействии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным так, что это потеряло актуальность, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:39

2021-04-22T21:39

2021-04-22T22:25

фернандо ариас

александр шульгин

швеция

франция

россия

организация по запрещению химического оружия

в мире

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Техсекретариат ОЗХО затянул рассмотрение вопроса о содействии в расследовании инцидента с Алексеем Навальным так, что это потеряло актуальность, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Александр Шульгин.Ранее он отметил, что Россия предлагала ОЗХО провести совместные с российскими специалистами исследования оставшихся в РФ биоматериалов блогера, однако организация отклонила предложение, заявив о его беспрецедентности."В результате техсекретариат, затянув на два с половиной месяца согласование условий оказания нам технического содействия, довел дело до такого положения, при котором само это содействие стало уже неактуальным", - сказал Шульгин."Разъясняя всю эту историю, мы выразили надежду, что наши оппоненты перестанут укорять нас якобы в отзыве своего первоначального запроса и примут к сведению, что ответственность за срыв этого мероприятия целиком и полностью лежит на техническом секретариате", - добавил постпред."Направляя запрос, Россия исходила из того, что запрашивающая сторона сама определяет, какого содействия она ждет от специалистов Организации. Для нас главным был вопрос о том, чтобы выяснить: где, когда и при каких обстоятельствах в биологических пробах российского гражданина появилось обнаруженное за пределами Российской Федерации химическое вещество", - сказал Шульгин, объясняя причины несостоявшегося визита экспертов организации в РФ.Он напомнил, что в этой связи Москва предлагала, чтобы эксперты ОЗХО вместе с российскими специалистами провели совместные исследования оставшихся в России биоматериалов блогера на базе сертифицированной ОЗХО лаборатории "НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России" (г.Санкт-Петербург). Однако, по словам постпреда, в ОЗХО это требование отклонили."Дескать, оказание техсодействия ранее другим странам - тем же Германии и Великобритании - такого варианта не предполагало. Мы сочли ссылки на беспрецедентность нашего предложения о модальностях технического содействия неубедительными, так как секретариат под руководством Ариаса "с легким сердцем" принимал участие в учреждении нелегитимных атрибутивных структур, созданных в нарушение химконвенции и в ущерб исключительным прерогативам СБ ООН. При этом никого в техсекретариате не заботило, что таких прецедентов никогда в Организации не было. Фактически они отрабатывали политический заказ евроатлантического сообщества", - отметил дипломат.В начале октября 2020 года Россия обратилась к ОЗХО с просьбой направить экспертов технического секретариата для изучения результатов анализов взятых у Навального биоматериалов для определения признаков состава возможного преступления на территории РФ. Основой для этого послужила 38-я статья конвенции о запрещении химического оружия, где ОЗХО предписывается оказывать техническую помощь государствам-участникам и производить техническую оценку списочных и несписочных химикатов. Уже через неделю гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас выразил готовность направить группу.Однако в дальнейшей переписке он выдвинул дополнительные требования, которые включали предоставление согласия Навального на доступ ОЗХО к информации о его здоровье и пробам; предоставление гарантий конфиденциальности и отсутствия СМИ; согласие на подписание меморандума о понимании по поводу "необходимых привилегий и иммунитета" экспертов; доступ к имеющим отношение к делу данным, записям, документам, показаниям и пробам на территории РФ.По словам Ариаса, Германия, где уже в сентябре в срочном порядке представители ОЗХО взяли пробы у находившегося там Навального, соблюла все эти положения.Кроме того, Ариас отклонил предложение российской стороны о совместном исследовании проб в аккредитованной организацией российской лаборатории в Санкт-Петербурге с использованием оборудования и реактивов ОЗХО, выразив при этом готовность получить пробы от РФ и направить их в некие другие аккредитованные лаборатории. По его словам, в практике ОЗХО не было прецедентов совместного анализа. Подобные работы всегда проводились организацией самостоятельно и независимо.В ответах Шульгина отмечается, что проведение работ на базе российской лаборатории "имеет принципиальное значение, поскольку ФРГ, Франция и Швеция отказываются предоставить данные, позволяющие разобраться в сложившейся ситуации". Что касается согласия Навального, то в соответствии с УПК РФ следствие имеет право проводить необходимые мероприятия и без него, отметил постпред РФ. А заключение меморандума в соответствии с российскими законами потребовало бы одобрения Федерального собрания, хотя, по мнению Шульгина, в этом случае действуют принципы иммунитета, которые не раз применялись при инспекционных поездках экспертов ОЗХО на российские химические объекты без подписания дополнительных документов.Однако эта позиция не нашла понимания у Ариаса. По его мнению, иммунитет при инспекциях согласно и техническом содействии – это разные вещи. В этом он сослался на "Приложение по проверке" к КЗХО, согласно которому иммунитет дается только при инспектировании объектов химического производства или уничтожения химоружия, что, по словам Ариаса, делает необходимым подписание дополнительного меморандума.Последнее письмо в этой переписке датировано 21 декабря 2020 года. В нем Ариас настаивает на том, что Россия должна выполнить изложенные выше условия.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210309/navalnyy-1600539994.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729520123.html

https://ria.ru/20210422/rezolyutsiya-1729510291.html

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фернандо ариас, александр шульгин, швеция, франция, россия, организация по запрещению химического оружия, в мире