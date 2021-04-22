https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729466021.html

Слуцкий прокомментировал заявление ПАСЕ о Навальном

Слуцкий прокомментировал заявление ПАСЕ о Навальном

Россия не будет "хлопать дверью" в Совете Европы из-за ситуации вокруг Алексея Навального, пока руководство страны не примет такое решение, сообщил в четверг... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:33

2021-04-22T14:33

2021-04-22T16:02

леонид слуцкий (политик)

татьяна москалькова

алексей навальный

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не будет "хлопать дверью" в Совете Европы из-за ситуации вокруг Алексея Навального, пока руководство страны не примет такое решение, сообщил в четверг глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий."...Мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести. Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.Он выразил надежду, что "здравый смысл и правда рано или поздно восторжествуют"."Дискуссия по досье Навального в ПАСЕ стала бенефисом русофобов и праздником двойных стандартов. Докладчик Жак Мер явно лукавил, когда говорил, что подготовленный проект резолюции не носит "ангажированный и антироссийский характер". Именно в таком формате …и выдержана принятая Ассамблей резолюция", - сказал Слуцкий, добавив, что речь идет о "повышении градуса антироссийской истерии" на пространстве Совета Европы и вмешательстве в компетенцию судебной системы РФ.Он также подчеркнул, что Россия не собирается реагировать на "истеричные призывы" и не приемлет диктата в отношении выполнения судебных вердиктов. По его словам, Навальный не является ни политическим заключенным, ни узником совести, каким его пытаются представить на Западе."Навальный совершил экономическое преступление, нарушил условия условного наказания и по решению суда был помещен в исправительное учреждение. Точка", - констатировал Слуцкий.

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729449753.html

https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729401741.html

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леонид слуцкий (политик), татьяна москалькова, алексей навальный, европа, парламентская ассамблея совета европы, в мире, россия, совет европы