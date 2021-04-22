https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729449753.html

Москалькова рассказала, как Навальный нецензурно обругал правозащитников

Москалькова рассказала, как Навальный нецензурно обругал правозащитников

Алексей Навальный нецензурно ругался в адрес правозащитников, посетивших его в колонии, и грубо отказался от общения, говорится в письме уполномоченного по... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:17

2021-04-22T13:17

2021-04-22T14:03

общество

россия

мария пейчинович-бурич

мария бутина

ив роше

татьяна москалькова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет европы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Алексей Навальный нецензурно ругался в адрес правозащитников, посетивших его в колонии, и грубо отказался от общения, говорится в письме уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.По данным омбудсмена, Кирилл Вышинский и Мария Бутина сами вызвались посетить Навального, разобраться в ситуации и оказать помощь."Их намерения были самыми добрыми и искренними", - указывается в письме.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального также посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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общество, россия, мария пейчинович-бурич, мария бутина, ив роше, татьяна москалькова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет европы, москва