Москалькова рассказала, как Навальный нецензурно обругал правозащитников
13:17 22.04.2021 (обновлено: 14:03 22.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Алексей Навальный нецензурно ругался в адрес правозащитников, посетивших его в колонии, и грубо отказался от общения, говорится в письме уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
"А.А. Навальный встретил их (правозащитников) крайне агрессивно, оскорблял М.В. Бутину, допустил в ее адрес нецензурные высказывания, грубо отказался от общения с К.В. Вышинским. Это вызвало резонанс в российском обществе", - отмечается в документе.
По данным омбудсмена, Кирилл Вышинский и Мария Бутина сами вызвались посетить Навального, разобраться в ситуации и оказать помощь.
"Их намерения были самыми добрыми и искренними", - указывается в письме.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального также посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
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