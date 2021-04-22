https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729447980.html

Москалькова рассказала о нарушениях Навального в колонии

Москалькова рассказала о нарушениях Навального в колонии

Алексей Навальный допустил 14 нарушений порядка отбывания наказания в колонии, говорится в письме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой к РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:09

2021-04-22T13:09

2021-04-22T14:19

россия

мария пейчинович-бурич

ив роше

татьяна москалькова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет европы

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Алексей Навальный допустил 14 нарушений порядка отбывания наказания в колонии, говорится в письме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария пейчинович-бурич, ив роше, татьяна москалькова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет европы, москва