Москалькова рассказала о нарушениях Навального в колонии
13:09 22.04.2021 (обновлено: 14:19 22.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Алексей Навальный допустил 14 нарушений порядка отбывания наказания в колонии, говорится в письме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
"В период отбывания наказания А.А. Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров", - отмечается в письме, опубликованном на сайте СЕ.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.