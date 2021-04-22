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В МИД ответили на требования Запада по Навальному
В МИД ответили на требования Запада по Навальному
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование западных стран обеспечить медикам доступ к Алексею Навальному, призвала зарубежные... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:39
2021-04-22T10:09
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
wikileaks
москва
сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
джулиан ассанж
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование западных стран обеспечить медикам доступ к Алексею Навальному, призвала зарубежные государства заняться такими вопросами у себя и привела в пример основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому требуется срочная медпомощь.В ЕС ранее заявили об обеспокоенности здоровьем Навального. США вновь призвали обеспечить доступ независимых врачей к нему – уже после того, как омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется."Читаю все эти заявления с озабоченностями со стороны глав государств западных и глав внешнеполитических служб и ерочиновников и я вижу, что то тут, то там проскакивает их увязка нынешнего состояния Алексея Навального с тем, что они называют отравлением химическим оружием. Тогда у меня вопрос: если вы так озабочены состоянием его здоровья и увязываете его с якобы имевшим место отравлением химоружием, будьте добры, предоставьте российской стороне все материалы по тому, что же с ним произошло - медицинские справки об анализах и так далее. До сих пор этого сделано не было", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728933442.html
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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), wikileaks, москва, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, джулиан ассанж

В МИД ответили на требования Запада по Навальному

09:39 22.04.2021 (обновлено: 10:09 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование западных стран обеспечить медикам доступ к Алексею Навальному, призвала зарубежные государства заняться такими вопросами у себя и привела в пример основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому требуется срочная медпомощь.
В ЕС ранее заявили об обеспокоенности здоровьем Навального. США вновь призвали обеспечить доступ независимых врачей к нему – уже после того, как омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется.
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"Читаю все эти заявления с озабоченностями со стороны глав государств западных и глав внешнеполитических служб и ерочиновников и я вижу, что то тут, то там проскакивает их увязка нынешнего состояния Алексея Навального с тем, что они называют отравлением химическим оружием. Тогда у меня вопрос: если вы так озабочены состоянием его здоровья и увязываете его с якобы имевшим место отравлением химоружием, будьте добры, предоставьте российской стороне все материалы по тому, что же с ним произошло - медицинские справки об анализах и так далее. До сих пор этого сделано не было", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".
"Второй вопрос: на территории стран коллективного Запада очень много людей, которые не просто требуют, они кричат о том, что им нужна медицинская помощь. Есть люди, которые уже и кричать не могут, как Ассанж, а есть те, кто через адвокатов добиваются, в том числе через европейские структуры, внимания от медицинских учреждений. Им в этом отказывают. Концентрируйтесь на решении своих внутренних проблем", - отметила Захарова.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
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Ив РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)WikiLeaksМоскваСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДжулиан Ассанж
 
 
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