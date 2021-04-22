https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729401741.html

В МИД ответили на требования Запада по Навальному

В МИД ответили на требования Запада по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование западных стран обеспечить медикам доступ к Алексею Навальному, призвала зарубежные... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:39

2021-04-22T09:39

2021-04-22T10:09

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

wikileaks

москва

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

джулиан ассанж

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование западных стран обеспечить медикам доступ к Алексею Навальному, призвала зарубежные государства заняться такими вопросами у себя и привела в пример основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому требуется срочная медпомощь.В ЕС ранее заявили об обеспокоенности здоровьем Навального. США вновь призвали обеспечить доступ независимых врачей к нему – уже после того, как омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется."Читаю все эти заявления с озабоченностями со стороны глав государств западных и глав внешнеполитических служб и ерочиновников и я вижу, что то тут, то там проскакивает их увязка нынешнего состояния Алексея Навального с тем, что они называют отравлением химическим оружием. Тогда у меня вопрос: если вы так озабочены состоянием его здоровья и увязываете его с якобы имевшим место отравлением химоружием, будьте добры, предоставьте российской стороне все материалы по тому, что же с ним произошло - медицинские справки об анализах и так далее. До сих пор этого сделано не было", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728933442.html

москва

сша

россия

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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), wikileaks, москва, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, джулиан ассанж