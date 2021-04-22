В МИД ответили на требования Запада по Навальному
09:39 22.04.2021 (обновлено: 10:09 22.04.2021)
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование западных стран обеспечить медикам доступ к Алексею Навальному, призвала зарубежные государства заняться такими вопросами у себя и привела в пример основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому требуется срочная медпомощь.
В ЕС ранее заявили об обеспокоенности здоровьем Навального. США вновь призвали обеспечить доступ независимых врачей к нему – уже после того, как омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется.
31 марта, 20:32Спастись из "секты" Навального
"Читаю все эти заявления с озабоченностями со стороны глав государств западных и глав внешнеполитических служб и ерочиновников и я вижу, что то тут, то там проскакивает их увязка нынешнего состояния Алексея Навального с тем, что они называют отравлением химическим оружием. Тогда у меня вопрос: если вы так озабочены состоянием его здоровья и увязываете его с якобы имевшим место отравлением химоружием, будьте добры, предоставьте российской стороне все материалы по тому, что же с ним произошло - медицинские справки об анализах и так далее. До сих пор этого сделано не было", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".
"Второй вопрос: на территории стран коллективного Запада очень много людей, которые не просто требуют, они кричат о том, что им нужна медицинская помощь. Есть люди, которые уже и кричать не могут, как Ассанж, а есть те, кто через адвокатов добиваются, в том числе через европейские структуры, внимания от медицинских учреждений. Им в этом отказывают. Концентрируйтесь на решении своих внутренних проблем", - отметила Захарова.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.