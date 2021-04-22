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НАТО прокомментировала завершение учений в России
НАТО прокомментировала завершение учений в России
НАТО считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными, заявил РИА Новости представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:24
2021-04-22T22:05
россия
южный военный округ
каспийская флотилия
воздушно-десантные войска россии
дмитрий песков
сергей шойгу
вашингтон (город)
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. НАТО считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными, заявил РИА Новости представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России на юге страны.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ."Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины", - сказал собеседник агентства."НАТО поддерживает Украину, мы продолжаем призывать Россию к соблюдению международных обязательств и вывести все силы с украинской территории", - добавил представитель альянса.В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210422/nato-1729459841.html
https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729459086.html
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россия, южный военный округ, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, дмитрий песков, сергей шойгу, вашингтон (город), украина

НАТО прокомментировала завершение учений в России

19:24 22.04.2021 (обновлено: 22:05 22.04.2021)
 
© Минобороны РФВоенные учения в Крыму. Кадр видео
Военные учения в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Минобороны РФ
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. НАТО считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными, заявил РИА Новости представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России на юге страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 14:07
Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у южных границ России
"Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины", - сказал собеседник агентства.
"НАТО поддерживает Украину, мы продолжаем призывать Россию к соблюдению международных обязательств и вывести все силы с украинской территории", - добавил представитель альянса.
Военные учения в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 14:03
Шойгу оценил военные учения в Крыму
В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
РоссияЮжный военный округКаспийская флотилияВоздушно-десантные войска РоссииДмитрий ПесковСергей ШойгуВашингтон (город)Украина
 
 
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