https://ria.ru/20210422/nato-1729533647.html

НАТО прокомментировала завершение учений в России

НАТО прокомментировала завершение учений в России

НАТО считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными, заявил РИА Новости представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:24

2021-04-22T19:24

2021-04-22T22:05

россия

южный военный округ

каспийская флотилия

воздушно-десантные войска россии

дмитрий песков

сергей шойгу

вашингтон (город)

украина

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. НАТО считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными, заявил РИА Новости представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России на юге страны.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ."Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины", - сказал собеседник агентства."НАТО поддерживает Украину, мы продолжаем призывать Россию к соблюдению международных обязательств и вывести все силы с украинской территории", - добавил представитель альянса.В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210422/nato-1729459841.html

https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729459086.html

россия

вашингтон (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южный военный округ, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, дмитрий песков, сергей шойгу, вашингтон (город), украина