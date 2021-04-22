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Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у южных границ России
Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у южных границ России
Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России, сообщил в Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:07
2021-04-22T16:36
косово
россия
вооруженные силы рф
нато
сергей шойгу
безопасность
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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России, сообщил в Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу."В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", — сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании.Сегодня на крымском полигоне Опук начались межвидовые учения ВС РФ — в них участвуют свыше десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей."Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", — сообщил Шойгу.По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье". "В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника", — сказал Шойгу."Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", — сказал он.Ожидается, что НАТО в мае-июне проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. На них, как и раньше, будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделят не Восточной, а Юго-Восточной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании с участием местных военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.
https://ria.ru/20210421/samolety-1729350192.html
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косово, россия, вооруженные силы рф, нато, сергей шойгу, безопасность

Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у южных границ России

14:07 22.04.2021 (обновлено: 16:36 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России, сообщил в Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", — сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании.
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"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", — сообщил Шойгу.
По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье". "В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника", — сказал Шойгу.
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"Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", — сказал он.
Ожидается, что НАТО в мае-июне проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. На них, как и раньше, будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделят не Восточной, а Юго-Восточной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании с участием местных военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.
 
КосовоРоссияВооруженные силы РФНАТОСергей ШойгуБезопасность
 
 
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