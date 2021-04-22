Саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июне
10:11 22.04.2021 (обновлено: 10:26 22.04.2021)
БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе, говорится в письменном заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
"Рад сообщить, что следующий саммит лидеров альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении.
По словам Столтебнберга, на саммите планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также вопросы повестки дня альянса до 2030 года.
Среди таких тем он назвал "агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая".
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