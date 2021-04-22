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Саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июне
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июне
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе, говорится в письменном заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:11
2021-04-22T10:26
йенс столтенберг
брюссель
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе, говорится в письменном заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.По словам Столтебнберга, на саммите планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также вопросы повестки дня альянса до 2030 года.Среди таких тем он назвал "агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/nato-1729354692.html
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йенс столтенберг, брюссель, нато, в мире

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июне

10:11 22.04.2021 (обновлено: 10:26 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе, говорится в письменном заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
"Рад сообщить, что следующий саммит лидеров альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении.
По словам Столтебнберга, на саммите планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также вопросы повестки дня альянса до 2030 года.
Среди таких тем он назвал "агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая".
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Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Йенс СтолтенбергБрюссельНАТОВ мире
 
 
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