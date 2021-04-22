https://ria.ru/20210422/naselenie-1729496904.html

В Ленобласти отмечается рост численности населения

В Ленобласти отмечается рост численности населения

Численность населения Ленинградской области за год увеличилась более чем на 17,1 тысячи человек и составила 1,9 миллиона человек, сообщил глава региона... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:49

2021-04-22T16:49

2021-04-22T16:49

ленинградская область

александр дрозденко

здоровье - общество

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Численность населения Ленинградской области за год увеличилась более чем на 17,1 тысячи человек и составила 1,9 миллиона человек, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, Ленинградская область остается миграционно-привлекательным регионом и с учетом миграционного притока численности населения за год увеличилась на 17,1 тысячи человек. При этом глава региона отметил, что несмотря на рост численности населения необходимо повышать рождаемость в Ленобласти и сокращать показатели смертности. Он добавил, что важной и успешно реализованной задачей нацпроекта "Демография" стало содействие укреплению материального положения семей с детьми через обеспечение занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

https://realty.ria.ru/20210416/zavod-1728583713.html

ленинградская область

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александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область