В Ленобласти отмечается рост численности населения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Численность населения Ленинградской области за год увеличилась более чем на 17,1 тысячи человек и составила 1,9 миллиона человек, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, Ленинградская область остается миграционно-привлекательным регионом и с учетом миграционного притока численности населения за год увеличилась на 17,1 тысячи человек.
"Приятно, что мы входим в первую пятерку самых привлекательных регионов для миграции. Не поедут туда, где плохо", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
При этом глава региона отметил, что несмотря на рост численности населения необходимо повышать рождаемость в Ленобласти и сокращать показатели смертности. Он добавил, что важной и успешно реализованной задачей нацпроекта "Демография" стало содействие укреплению материального положения семей с детьми через обеспечение занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
"На сегодняшний день в Ленинградской области имеют возможность работать 63,5% молодых мам, еще несколько лет назад эта цифра была ниже 50%. Также были введены дополнительные меры поддержки для семей с детьми - они касались выплат малообеспеченным семьям, льготного проезда на железнодорожном транспорте для многодетных семей, увеличения количества получателей выплаты на детей, имеющих инвалидность и получателей компенсации на оплату жилого помещения по договору найма", — подытожил он.