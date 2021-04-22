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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210422/naselenie-1729496904.html
В Ленобласти отмечается рост численности населения
В Ленобласти отмечается рост численности населения
Численность населения Ленинградской области за год увеличилась более чем на 17,1 тысячи человек и составила 1,9 миллиона человек, сообщил глава региона... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:49
2021-04-22T16:49
ленинградская область
александр дрозденко
здоровье - общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Численность населения Ленинградской области за год увеличилась более чем на 17,1 тысячи человек и составила 1,9 миллиона человек, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, Ленинградская область остается миграционно-привлекательным регионом и с учетом миграционного притока численности населения за год увеличилась на 17,1 тысячи человек. При этом глава региона отметил, что несмотря на рост численности населения необходимо повышать рождаемость в Ленобласти и сокращать показатели смертности. Он добавил, что важной и успешно реализованной задачей нацпроекта "Демография" стало содействие укреплению материального положения семей с детьми через обеспечение занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
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александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область

В Ленобласти отмечается рост численности населения

16:49 22.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Численность населения Ленинградской области за год увеличилась более чем на 17,1 тысячи человек и составила 1,9 миллиона человек, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, Ленинградская область остается миграционно-привлекательным регионом и с учетом миграционного притока численности населения за год увеличилась на 17,1 тысячи человек.
"Приятно, что мы входим в первую пятерку самых привлекательных регионов для миграции. Не поедут туда, где плохо", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
При этом глава региона отметил, что несмотря на рост численности населения необходимо повышать рождаемость в Ленобласти и сокращать показатели смертности. Он добавил, что важной и успешно реализованной задачей нацпроекта "Демография" стало содействие укреплению материального положения семей с детьми через обеспечение занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
"На сегодняшний день в Ленинградской области имеют возможность работать 63,5% молодых мам, еще несколько лет назад эта цифра была ниже 50%. Также были введены дополнительные меры поддержки для семей с детьми - они касались выплат малообеспеченным семьям, льготного проезда на железнодорожном транспорте для многодетных семей, увеличения количества получателей выплаты на детей, имеющих инвалидность и получателей компенсации на оплату жилого помещения по договору найма", — подытожил он.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЗдоровье - ОбществоЛенинградская область
 
 
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