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В полиции рассказали, мигрантов из каких стран больше всего в Москве
В полиции рассказали, мигрантов из каких стран больше всего в Москве
В Москве сейчас чуть меньше 800 тысяч иностранцев, год назад их было свыше миллиона; в основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, рассказал... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:56
2021-04-22T14:56
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве сейчас чуть меньше 800 тысяч иностранцев, год назад их было свыше миллиона; в основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко."Количество иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21%, составляет 789 тысяч. На тот же период прошлого года их было более миллиона", - сказал Сергиенко на заседании комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате Москвы, уточнив, что большинство из них прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы (почти 93%)."В абсолютных показателях 733 тысячи из них, большую часть, составили: граждане Киргизии - 30%, Узбекистана - 27%, Таджикистана - 20%", - добавил он.Среди иностранцев, прибывших в Россию по визе, больше всего граждан Китая - 13%, почти 10% - Турции и Вьетнама.Сергиенко также рассказал, что в первом квартале 2021 года сохранилась тенденция уменьшения числа постановки на миграционный учет иностранных граждан (на 41,4%). Большинство иностранцев и лиц без гражданства, вставших на миграционный учет, прибыли в Москву с рабочими целями - 64%, или 110 тысяч. На 42% увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока пребывания.
https://realty.ria.ru/20210416/migranty-1728445723.html
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россия, гумвд, москва, вьетнам, общество

В полиции рассказали, мигрантов из каких стран больше всего в Москве

14:56 22.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве сейчас чуть меньше 800 тысяч иностранцев, год назад их было свыше миллиона; в основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.
"Количество иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21%, составляет 789 тысяч. На тот же период прошлого года их было более миллиона", - сказал Сергиенко на заседании комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате Москвы, уточнив, что большинство из них прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы (почти 93%).
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"В абсолютных показателях 733 тысячи из них, большую часть, составили: граждане Киргизии - 30%, Узбекистана - 27%, Таджикистана - 20%", - добавил он.
Среди иностранцев, прибывших в Россию по визе, больше всего граждан Китая - 13%, почти 10% - Турции и Вьетнама.
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Сергиенко также рассказал, что в первом квартале 2021 года сохранилась тенденция уменьшения числа постановки на миграционный учет иностранных граждан (на 41,4%). Большинство иностранцев и лиц без гражданства, вставших на миграционный учет, прибыли в Москву с рабочими целями - 64%, или 110 тысяч. На 42% увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока пребывания.
 
РоссияГУМВДМоскваВьетнамОбщество
 
 
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