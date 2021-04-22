https://ria.ru/20210422/migranty-1729427439.html
Муфтий Москвы призвал мигрантов вакцинироваться от коронавируса
Муфтий Москвы призвал мигрантов вакцинироваться от коронавируса
Легальные мигранты имеют возможность вакцинироваться в России от коронавируса и должны это делать, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР),... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:44
2021-04-22T11:44
2021-04-22T11:44
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Легальные мигранты имеют возможность вакцинироваться в России от коронавируса и должны это делать, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что странам СНГ необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом санитарных требований.Крганов отметил, что постепенно ситуация с коронавирусом нормализуется, "люди вакцинируются, и нужно думать о восстановлении численности легальных мигрантов в России ".Ранее он призвал мигрантов легализоваться и отметил, что "для этого созданы все условия"."В Духовном собрании мусульман, и в рамках нашего проекта – Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов – мы проводим просветительскую работу - постоянно говорим о том, что нужно легализоваться и что для этого нужно: мы предоставляем документы, показываем, рассказываем, как их заполнять. Сейчас в центре общаются с несколькими тысячами мигрантов, которые хотят легализоваться. Мы должны им протянуть руку помощи", - пояснил муфтий.По его словам, одна из проблем для легализации – мошенники, которые действуют на этом рынке. "Нужно мигрантов от этого отгородить. Это хорошо и для мигрантов, и для россиян", - заключил Крганов.В начале апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса журналистам пояснили, что в РФ пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/migranty-1728966011.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, альбир крганов, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, снг, москва, общество
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости.
Легальные мигранты имеют возможность вакцинироваться в России
от коронавируса и должны это делать, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов
.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
заявила, что странам СНГ
необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом санитарных требований.
Крганов отметил, что постепенно ситуация с коронавирусом нормализуется, "люди вакцинируются, и нужно думать о восстановлении численности легальных мигрантов в России ".
"Мы призываем мигрантов вакцинироваться – и тех, кто приезжает, и тех, кто уже в России. Никаких ограничений для вакцинации легальных мигрантов в России нет. Они вакцинируются. Все заинтересованы, чтобы мигранты проходили вакцинацию, особенно те, которые работают в сфере обслуживания – развозят продукты питания, работают в такси", - сказал Крганов.
Ранее он призвал мигрантов легализоваться и отметил, что "для этого созданы все условия".
"В Духовном собрании мусульман, и в рамках нашего проекта – Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов – мы проводим просветительскую работу - постоянно говорим о том, что нужно легализоваться и что для этого нужно: мы предоставляем документы, показываем, рассказываем, как их заполнять. Сейчас в центре общаются с несколькими тысячами мигрантов, которые хотят легализоваться. Мы должны им протянуть руку помощи", - пояснил муфтий.
По его словам, одна из проблем для легализации – мошенники, которые действуют на этом рынке. "Нужно мигрантов от этого отгородить. Это хорошо и для мигрантов, и для россиян", - заключил Крганов.
В начале апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса журналистам пояснили, что в РФ пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19.