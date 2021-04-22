https://ria.ru/20210422/migranty-1729427439.html

Муфтий Москвы призвал мигрантов вакцинироваться от коронавируса

Муфтий Москвы призвал мигрантов вакцинироваться от коронавируса

Легальные мигранты имеют возможность вакцинироваться в России от коронавируса и должны это делать, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР),... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:44

2021-04-22T11:44

2021-04-22T11:44

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Легальные мигранты имеют возможность вакцинироваться в России от коронавируса и должны это делать, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что странам СНГ необходимо готовиться к восстановлению прежнего объема трудовой миграции, этот процесс должен пройти с учетом санитарных требований.Крганов отметил, что постепенно ситуация с коронавирусом нормализуется, "люди вакцинируются, и нужно думать о восстановлении численности легальных мигрантов в России ".Ранее он призвал мигрантов легализоваться и отметил, что "для этого созданы все условия"."В Духовном собрании мусульман, и в рамках нашего проекта – Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов – мы проводим просветительскую работу - постоянно говорим о том, что нужно легализоваться и что для этого нужно: мы предоставляем документы, показываем, рассказываем, как их заполнять. Сейчас в центре общаются с несколькими тысячами мигрантов, которые хотят легализоваться. Мы должны им протянуть руку помощи", - пояснил муфтий.По его словам, одна из проблем для легализации – мошенники, которые действуют на этом рынке. "Нужно мигрантов от этого отгородить. Это хорошо и для мигрантов, и для россиян", - заключил Крганов.В начале апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса журналистам пояснили, что в РФ пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/migranty-1728966011.html

https://realty.ria.ru/20210414/migranty-1728207000.html

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