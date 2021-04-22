https://ria.ru/20210422/matvienko-1729475501.html
Матвиенко призвала к командной работе над реализацией послания президента
Матвиенко призвала к командной работе над реализацией послания президента
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламент, правительство и регионы России к совместной "командной" работе над реализацией послания... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:16
2021-04-22T15:16
2021-04-22T15:16
россия
послание президента федеральному собранию
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламент, правительство и регионы России к совместной "командной" работе над реализацией послания президента Владимира Путина Федеральному собранию."Все , что президент озвучил, все поручения, данные правительству, парламенту, региональным властям – главное, чтобы это незамедлительно заработало. Это должна быть командная работа Совета Федерации, правительства и регионов. Мы должны сработать как единый точный механизм", - заявила Матвиенко на заседании совета верхней палаты парламента, где обсуждается послание.Она отметила, что уже готов проект постановления Совфеда на основе предложений комитетов для "дорожной карты" работы сенаторов над реализацией поручений главы государства."Впереди майские праздники, выходные, но мы должны сделать максимум для того, чтобы все необходимые законы для реализации поручений президента безусловно были приняты в кратчайшие сроки", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20210422/matvienko-1729392795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, послание президента федеральному собранию, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
призвала парламент, правительство и регионы России
к совместной "командной" работе над реализацией послания президента Владимира Путина
Федеральному собранию.
"Все , что президент озвучил, все поручения, данные правительству, парламенту, региональным властям – главное, чтобы это незамедлительно заработало. Это должна быть командная работа Совета Федерации, правительства и регионов. Мы должны сработать как единый точный механизм", - заявила Матвиенко на заседании совета верхней палаты парламента, где обсуждается послание.
Она отметила, что уже готов проект постановления Совфеда на основе предложений комитетов для "дорожной карты" работы сенаторов над реализацией поручений главы государства.
"Впереди майские праздники, выходные, но мы должны сделать максимум для того, чтобы все необходимые законы для реализации поручений президента безусловно были приняты в кратчайшие сроки", - добавила Матвиенко.