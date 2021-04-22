https://ria.ru/20210422/krym-1729467755.html

На учениях в Крыму десантировались более двух тысяч военных

На учениях в Крыму десантировались более двух тысяч военных

Более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники десантировались в ходе крупных межвидовых учений в Крыму, сообщили журналистам в четверг в Минобороны... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:43

2021-04-22T14:43

2021-04-22T18:38

россия

ил-22

а-50у

воздушно-десантные войска россии

ил-76

су-27

министерство обороны рф (минобороны рф)

курильские острова

безопасность

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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр – РИА Новости. Более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники десантировались в ходе крупных межвидовых учений в Крыму, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.Маневры начались сегодня на полигоне Опук - участвуют свыше 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей.Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27, изолировавшие районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель"."Весь личный состав находился в едином информационном поле, командиры осуществляли управление по средствам автоматизации. Это позволило повысить боевые возможности вооружения и военной техники подразделений десанта и обеспечить выполнение задачи в более короткие сроки", - пояснили в военном ведомстве.Действия ВДВ поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, оснащенная орудиями 2С9-1М "Нона"."Создание разведывательно-огневого комплекса артиллерии сократило время выполнения огневых задач, обеспечило возможность корректировки огня в автоматизированном режиме и позволило в реальном времени наблюдать и оценивать результаты стрельбы, повысило эффективность огневого поражения", - объяснило Минобороны.Учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Она идет во всех военных округах и на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.

https://ria.ru/20210416/drony-1728507968.html

https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729459086.html

россия

курильские острова

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россия, ил-22, а-50у, воздушно-десантные войска россии, ил-76, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), курильские острова, безопасность