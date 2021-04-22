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На учениях в Крыму десантировались более двух тысяч военных
На учениях в Крыму десантировались более двух тысяч военных
Более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники десантировались в ходе крупных межвидовых учений в Крыму, сообщили журналистам в четверг в Минобороны... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T14:43
2021-04-22T18:38
россия
ил-22
а-50у
воздушно-десантные войска россии
ил-76
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
курильские острова
безопасность
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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр – РИА Новости. Более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники десантировались в ходе крупных межвидовых учений в Крыму, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.Маневры начались сегодня на полигоне Опук - участвуют свыше 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей.Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27, изолировавшие районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель"."Весь личный состав находился в едином информационном поле, командиры осуществляли управление по средствам автоматизации. Это позволило повысить боевые возможности вооружения и военной техники подразделений десанта и обеспечить выполнение задачи в более короткие сроки", - пояснили в военном ведомстве.Действия ВДВ поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, оснащенная орудиями 2С9-1М "Нона"."Создание разведывательно-огневого комплекса артиллерии сократило время выполнения огневых задач, обеспечило возможность корректировки огня в автоматизированном режиме и позволило в реальном времени наблюдать и оценивать результаты стрельбы, повысило эффективность огневого поражения", - объяснило Минобороны.Учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Она идет во всех военных округах и на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.
https://ria.ru/20210416/drony-1728507968.html
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россия, ил-22, а-50у, воздушно-десантные войска россии, ил-76, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), курильские острова, безопасность

На учениях в Крыму десантировались более двух тысяч военных

14:43 22.04.2021 (обновлено: 18:38 22.04.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-29 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Вертолет Ка-29 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Министерство обороны РФ
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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр – РИА Новости. Более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники десантировались в ходе крупных межвидовых учений в Крыму, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
Маневры начались сегодня на полигоне Опук - участвуют свыше 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей.
"В десантировании было задействовано 40 самолетов Ил-76МД. Экипажи военно-транспортной авиации выполняли полет в едином строевом порядке на интервалах и дистанциях 300 метров на 3 километра между воздушными судами, а при выполнении выброски десанта боковые и продольные интервалы сокращались. Выброска подразделений и техники ВДВ осуществлялась с высоты 600 метров при сложном ветровом режиме", - рассказали в военном ведомстве.
Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27, изолировавшие районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.
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После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".
"Весь личный состав находился в едином информационном поле, командиры осуществляли управление по средствам автоматизации. Это позволило повысить боевые возможности вооружения и военной техники подразделений десанта и обеспечить выполнение задачи в более короткие сроки", - пояснили в военном ведомстве.
Военные учения в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 14:03
Шойгу оценил военные учения в Крыму
Действия ВДВ поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, оснащенная орудиями 2С9-1М "Нона".
"Создание разведывательно-огневого комплекса артиллерии сократило время выполнения огневых задач, обеспечило возможность корректировки огня в автоматизированном режиме и позволило в реальном времени наблюдать и оценивать результаты стрельбы, повысило эффективность огневого поражения", - объяснило Минобороны.
Учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Она идет во всех военных округах и на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.
"Цели внезапной проверки достигнуты полностью": масштабные учения в Крыму
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

Военнослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
1 из 10

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

© Фото : Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
2 из 10

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

Масштабные учения войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
3 из 10

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Опук в Крыму
4 из 10

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

© Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

Большой десантный корабль Цезарь Куников во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
5 из 10

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

Десантирование военной техники во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
6 из 10

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
7 из 10

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

Бронетранспортер БТР-82 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
8 из 10

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Опук в Крыму
9 из 10

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

Вертолет Ка-29 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
10 из 10

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
 
РоссияИл-22А-50УВоздушно-десантные войска РоссииИл-76Су-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курильские островаБезопасность
 
 
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