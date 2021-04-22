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"Подарок для России": японцы оценили призыв признать Крым
"Подарок для России": японцы оценили призыв признать Крым
Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьера-министра Юкио Хатояма о Крыме. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T04:32
2021-04-22T11:15
россия
российское историческое общество
юкио хатояма
москва
республика крым
япония
токио
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"Подарок для России": японцы разозлились из-за призыва признать Крым
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьера-министра Юкио Хатояма о Крыме.На заседании международного круглого стола, проведенного по инициативе Российского исторического общества, политик подчеркнул, что полуостров стал российским на правовых основаниях. По его мнению, воссоединение стало следствием уважения народа, который проживает на этой территории.Некоторые пользователи восприняли высказывание японского экс-премьера в штыки и принялись критиковать Хатояма."Мне жутко от того, что такой человек был премьером. Сколько ущерба Демократическая партия нанесла Японии. Хочется сказать ему, чтобы он замолчал", — написал Ko8."Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит "уважать историю"? Если Япония последует его совету, то придется проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы "северных территорий". Тогда как мы решим ее?" — спросил Kyo.Среди комментаторов нашлись и те, кто принялись обсуждать слова бывшего премьера с точки зрения вопроса о принадлежности Южных Курил."Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада. Если оборонная мощь и международный авторитет Японии ослабнут, на нее будут смотреть свысока", — высказался Moc.Однако не все читатели были столь оптимистичны в своих суждениях."Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории", — уверен Hsp.У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956-м страны подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, российское историческое общество, юкио хатояма, москва, республика крым, япония, токио

"Подарок для России": японцы оценили призыв признать Крым

04:32 22.04.2021 (обновлено: 11:15 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьера-министра Юкио Хатояма о Крыме.
На заседании международного круглого стола, проведенного по инициативе Российского исторического общества, политик подчеркнул, что полуостров стал российским на правовых основаниях. По его мнению, воссоединение стало следствием уважения народа, который проживает на этой территории.
Некоторые пользователи восприняли высказывание японского экс-премьера в штыки и принялись критиковать Хатояма.
"То есть вилять хвостом перед Россией, чтобы у нее было хорошее настроение? Он в своем уме?" — задался вопросом Evz.
"Мне жутко от того, что такой человек был премьером. Сколько ущерба Демократическая партия нанесла Японии. Хочется сказать ему, чтобы он замолчал", — написал Ko8.
"Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит "уважать историю"? Если Япония последует его совету, то придется проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы "северных территорий". Тогда как мы решим ее?" — спросил Kyo.
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Среди комментаторов нашлись и те, кто принялись обсуждать слова бывшего премьера с точки зрения вопроса о принадлежности Южных Курил.

"Должны вернуть минимум два острова. Не получится признать нарушение международного права и при этом вернуть острова. Признание Крыма — это просто подарок для России", — выразил мнение Shw.

"Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада. Если оборонная мощь и международный авторитет Японии ослабнут, на нее будут смотреть свысока", — высказался Moc.
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Однако не все читатели были столь оптимистичны в своих суждениях.
"Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории", — уверен Hsp.
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У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956-м страны подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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