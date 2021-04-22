https://ria.ru/20210422/krym-1729390071.html

"Подарок для России": японцы оценили призыв признать Крым

"Подарок для России": японцы оценили призыв признать Крым

Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьера-министра Юкио Хатояма о Крыме. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T04:32

2021-04-22T04:32

2021-04-22T11:15

россия

российское историческое общество

юкио хатояма

москва

республика крым

япония

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Подарок для России": японцы разозлились из-за призыва признать Крым

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьера-министра Юкио Хатояма о Крыме.На заседании международного круглого стола, проведенного по инициативе Российского исторического общества, политик подчеркнул, что полуостров стал российским на правовых основаниях. По его мнению, воссоединение стало следствием уважения народа, который проживает на этой территории.Некоторые пользователи восприняли высказывание японского экс-премьера в штыки и принялись критиковать Хатояма."Мне жутко от того, что такой человек был премьером. Сколько ущерба Демократическая партия нанесла Японии. Хочется сказать ему, чтобы он замолчал", — написал Ko8."Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит "уважать историю"? Если Япония последует его совету, то придется проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы "северных территорий". Тогда как мы решим ее?" — спросил Kyo.Среди комментаторов нашлись и те, кто принялись обсуждать слова бывшего премьера с точки зрения вопроса о принадлежности Южных Курил."Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада. Если оборонная мощь и международный авторитет Японии ослабнут, на нее будут смотреть свысока", — высказался Moc.Однако не все читатели были столь оптимистичны в своих суждениях."Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории", — уверен Hsp.У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956-м страны подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html

https://ria.ru/20210219/kurily-1598188248.html

https://ria.ru/20210218/kurily-1598095045.html

https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596395860.html

россия

москва

республика крым

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское историческое общество, юкио хатояма, москва, республика крым, япония, токио