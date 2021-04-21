https://ria.ru/20210421/khatoyama-1729349804.html

Экс-премьер Японии высказался о Крыме и "деструктивном поведении" США

Экс-премьер Японии высказался о Крыме и "деструктивном поведении" США

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма выступил за укрепление отношений между Москвой и Токио, а также раскритиковал западных политиков, поддерживающих... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:31

2021-04-21T18:31

2021-04-21T18:31

россия

ситуация на украине

российское историческое общество

юкио хатояма

владимир путин

москва

республика крым

япония

сша

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма выступил за укрепление отношений между Москвой и Токио, а также раскритиковал западных политиков, поддерживающих введение санкций в отношении России."Крым перешел к России на правовых основаниях. Это (воссоединение — Прим.ред.) стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер", — отметил он во время выступления на заседании международного круглого стола, организованном Российским историческим обществом.Хатояма также посетовал на деструктивные действия американских властей. В частности, политик заявил о нарушении суверенитета и целостности Японии американскими военными, находящимися на территории страны. Кроме того, бывший премьер-министр заявил о необходимости объединения Москвы и Токио для противостояния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Отношения между двумя нашими странами <…> играют огромную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам необходимо создать баланс на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер", — подчеркнул он.Политик поблагодарил российскую сторону за готовность к диалогу, а также выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.Ранее посол Японии в Киеве Такаши Кураи заявил о необходимости "деоккупации" российского полуострова. В Москве неоднократно напоминали, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html

https://ria.ru/20210317/ukraina-1601660536.html

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япония

сша

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россия, ситуация на украине, российское историческое общество, юкио хатояма, владимир путин, москва, республика крым, япония, сша, украина, в мире