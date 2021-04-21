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https://ria.ru/20210421/khatoyama-1729349804.html
Экс-премьер Японии высказался о Крыме и "деструктивном поведении" США
Экс-премьер Японии высказался о Крыме и "деструктивном поведении" США
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма выступил за укрепление отношений между Москвой и Токио, а также раскритиковал западных политиков, поддерживающих... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:31
2021-04-21T18:31
россия
ситуация на украине
российское историческое общество
юкио хатояма
владимир путин
москва
республика крым
япония
сша
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма выступил за укрепление отношений между Москвой и Токио, а также раскритиковал западных политиков, поддерживающих введение санкций в отношении России."Крым перешел к России на правовых основаниях. Это (воссоединение — Прим.ред.) стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер", — отметил он во время выступления на заседании международного круглого стола, организованном Российским историческим обществом.Хатояма также посетовал на деструктивные действия американских властей. В частности, политик заявил о нарушении суверенитета и целостности Японии американскими военными, находящимися на территории страны. Кроме того, бывший премьер-министр заявил о необходимости объединения Москвы и Токио для противостояния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Отношения между двумя нашими странами &lt;…&gt; играют огромную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам необходимо создать баланс на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер", — подчеркнул он.Политик поблагодарил российскую сторону за готовность к диалогу, а также выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.Ранее посол Японии в Киеве Такаши Кураи заявил о необходимости "деоккупации" российского полуострова. В Москве неоднократно напоминали, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html
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россия, ситуация на украине, российское историческое общество, юкио хатояма, владимир путин, москва, республика крым, япония, сша, украина, в мире

Экс-премьер Японии высказался о Крыме и "деструктивном поведении" США

18:31 21.04.2021
 
© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма осматривает экспозицию Крымского этнографического музея в Симферополе
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма осматривает экспозицию Крымского этнографического музея в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Артем Креминский
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма выступил за укрепление отношений между Москвой и Токио, а также раскритиковал западных политиков, поддерживающих введение санкций в отношении России.
"Крым перешел к России на правовых основаниях. Это (воссоединение — Прим.ред.) стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер", — отметил он во время выступления на заседании международного круглого стола, организованном Российским историческим обществом.
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Хатояма также посетовал на деструктивные действия американских властей. В частности, политик заявил о нарушении суверенитета и целостности Японии американскими военными, находящимися на территории страны. Кроме того, бывший премьер-министр заявил о необходимости объединения Москвы и Токио для противостояния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Отношения между двумя нашими странами <…> играют огромную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам необходимо создать баланс на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер", — подчеркнул он.
Политик поблагодарил российскую сторону за готовность к диалогу, а также выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.
Ранее посол Японии в Киеве Такаши Кураи заявил о необходимости "деоккупации" российского полуострова. В Москве неоднократно напоминали, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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