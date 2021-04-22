https://ria.ru/20210422/klimkin-1729387583.html

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:03

2021-04-22T02:03

2021-04-22T02:03

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев "не расслабляться".В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".При этом политик не уточнил, к чему именно нужно "готовиться" жителям Украины.

https://ria.ru/20210421/peskov-1729337042.html

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россия, павел климкин, владимир путин, москва, twitter, украина, в мире