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Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T02:03
2021-04-22T02:03
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев "не расслабляться".В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".При этом политик не уточнил, к чему именно нужно "готовиться" жителям Украины.
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россия, павел климкин, владимир путин, москва, twitter, украина, в мире

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

02:03 22.04.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев "не расслабляться".
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".

"Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — написал Климкин в Twitter.

При этом политик не уточнил, к чему именно нужно "готовиться" жителям Украины.
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