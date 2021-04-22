Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев "не расслабляться".
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую "красную черту".
"Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — написал Климкин в Twitter.
При этом политик не уточнил, к чему именно нужно "готовиться" жителям Украины.