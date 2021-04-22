https://ria.ru/20210422/klimat-1729490144.html

Байден назвал нынешнее десятилетие решающим в борьбе с изменением климата

Байден назвал нынешнее десятилетие решающим в борьбе с изменением климата

Нынешнее десятилетие является решающим с точки зрения принятия шагов, которые позволят избежать наиболее тяжелых последствий климатического кризиса, заявил в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:23

2021-04-22T16:23

2021-04-22T16:23

климат

си цзиньпин

джо байден

владимир путин

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26c4b369aabd1f0235018bab6c91f1c1.jpg

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Нынешнее десятилетие является решающим с точки зрения принятия шагов, которые позволят избежать наиболее тяжелых последствий климатического кризиса, заявил в четверг президент США Джо Байден."Ученые заявляют нам, что это решающее десятилетие. Это десятилетие, когда мы должны принять решения, которые позволят нам избежать наихудших последствий климатического кризиса", - сказал Байден, открывая саммит по климату с мировыми лидерами.Он вновь подтвердил, что ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку. По мнению Байдена, в текущих условиях страны должны нарастить усилия и взаимодействие для решения данной проблемы."Ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку. Я знаю, что все вы прекрасно это понимаете. Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать свои усилия", - добавил американский лидер.Байден проводит в четверг виртуальный саммит по климату с лидерами примерно 40 стран, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20210421/sammit-1729325218.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, китай, сша, в мире