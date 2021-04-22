https://ria.ru/20210422/klimat-1729490144.html
Байден назвал нынешнее десятилетие решающим в борьбе с изменением климата
Байден назвал нынешнее десятилетие решающим в борьбе с изменением климата
Нынешнее десятилетие является решающим с точки зрения принятия шагов, которые позволят избежать наиболее тяжелых последствий климатического кризиса, заявил в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:23
2021-04-22T16:23
2021-04-22T16:23
климат
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Нынешнее десятилетие является решающим с точки зрения принятия шагов, которые позволят избежать наиболее тяжелых последствий климатического кризиса, заявил в четверг президент США Джо Байден."Ученые заявляют нам, что это решающее десятилетие. Это десятилетие, когда мы должны принять решения, которые позволят нам избежать наихудших последствий климатического кризиса", - сказал Байден, открывая саммит по климату с мировыми лидерами.Он вновь подтвердил, что ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку. По мнению Байдена, в текущих условиях страны должны нарастить усилия и взаимодействие для решения данной проблемы."Ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку. Я знаю, что все вы прекрасно это понимаете. Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать свои усилия", - добавил американский лидер.Байден проводит в четверг виртуальный саммит по климату с лидерами примерно 40 стран, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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климат, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости.
Нынешнее десятилетие является решающим с точки зрения принятия шагов, которые позволят избежать наиболее тяжелых последствий климатического кризиса, заявил в четверг президент США Джо Байден
.
"Ученые заявляют нам, что это решающее десятилетие. Это десятилетие, когда мы должны принять решения, которые позволят нам избежать наихудших последствий климатического кризиса", - сказал Байден, открывая саммит по климату с мировыми лидерами.
Он вновь подтвердил, что ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку. По мнению Байдена, в текущих условиях страны должны нарастить усилия и взаимодействие для решения данной проблемы.
"Ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку. Я знаю, что все вы прекрасно это понимаете. Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать свои усилия", - добавил американский лидер.
Байден проводит в четверг виртуальный саммит по климату с лидерами примерно 40 стран, включая президента России Владимира Путина
и председателя КНР Си Цзиньпина
.