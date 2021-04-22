https://ria.ru/20210422/inostrantsy-1729457646.html

МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в незаконных акциях

МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в незаконных акциях

Подразделениями столичной полиции по вопросам миграции в 2021 году приняты решения о запрете въезда в Россию сроком на 40 лет в отношении 122 иностранцев,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:56

2021-04-22T13:56

2021-04-22T13:56

россия

гумвд

москва

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделениями столичной полиции по вопросам миграции в 2021 году приняты решения о запрете въезда в Россию сроком на 40 лет в отношении 122 иностранцев, участвовавших в протестах и несанкционированных акциях в Москве, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.По его словам, московская полиция на постоянной основе ведет работу по ограничению въезда на территорию РФ иностранцев и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности и общественному порядку.Всего в страну московские полицейские не пустили за три месяца 24 455 иностранцев, потенциально склонных к правонарушениям

https://ria.ru/20210330/migranty-1603477548.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, москва, общество