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МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в незаконных акциях
МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в незаконных акциях
Подразделениями столичной полиции по вопросам миграции в 2021 году приняты решения о запрете въезда в Россию сроком на 40 лет в отношении 122 иностранцев,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:56
2021-04-22T13:56
россия
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москва
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделениями столичной полиции по вопросам миграции в 2021 году приняты решения о запрете въезда в Россию сроком на 40 лет в отношении 122 иностранцев, участвовавших в протестах и несанкционированных акциях в Москве, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.По его словам, московская полиция на постоянной основе ведет работу по ограничению въезда на территорию РФ иностранцев и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности и общественному порядку.Всего в страну московские полицейские не пустили за три месяца 24 455 иностранцев, потенциально склонных к правонарушениям
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россия, гумвд, москва, общество

МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в незаконных акциях

13:56 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделениями столичной полиции по вопросам миграции в 2021 году приняты решения о запрете въезда в Россию сроком на 40 лет в отношении 122 иностранцев, участвовавших в протестах и несанкционированных акциях в Москве, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.
По его словам, московская полиция на постоянной основе ведет работу по ограничению въезда на территорию РФ иностранцев и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности и общественному порядку.
"По результатам данной работы в отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории города Москвы… подразделениями по вопросам миграции приняты решения о неразрешении въезда на 40 лет", - сказал Сергиенко на заседании комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате РФ, зачитывая доклад по итогам работы управления за три месяца 2021 года.
Всего в страну московские полицейские не пустили за три месяца 24 455 иностранцев, потенциально склонных к правонарушениям
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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МВД подготовило проект нового закона о мигрантах
 
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