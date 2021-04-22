МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в незаконных акциях
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделениями столичной полиции по вопросам миграции в 2021 году приняты решения о запрете въезда в Россию сроком на 40 лет в отношении 122 иностранцев, участвовавших в протестах и несанкционированных акциях в Москве, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.
По его словам, московская полиция на постоянной основе ведет работу по ограничению въезда на территорию РФ иностранцев и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности и общественному порядку.
"По результатам данной работы в отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории города Москвы… подразделениями по вопросам миграции приняты решения о неразрешении въезда на 40 лет", - сказал Сергиенко на заседании комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате РФ, зачитывая доклад по итогам работы управления за три месяца 2021 года.
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