https://ria.ru/20210422/ikona-1728936375.html

В Москве покажут одну из редчайших православных икон

В Москве покажут одну из редчайших православных икон

Редкая пластина "Воскресение Христово" выдающегося ростовского художника-эмальера Якова Шапошникова и уникальный складень адмирала Ивана Головина представят на... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:00

2021-04-22T02:00

2021-04-22T02:00

религия и мировоззрение

россия

центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728935608_0:193:454:448_1920x0_80_0_0_d1249142f1a874f72062ddc964f03417.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Редкая пластина "Воскресение Христово" выдающегося ростовского художника-эмальера Якова Шапошникова и уникальный складень адмирала Ивана Головина представят на выставке "Русская финифть. Иконы на эмали XVIII – начала ХХ века", которая откроется в четверг в Музее имени Андрея Рублева, сообщила РИА Новости куратор выставки Елена Давыдова.В экспозицию выставки вошли 46 произведений из фондов Музея имени Андрея Рублёва. Большую редкость представляет пластина "Воскресение Христово" первой трети XIX столетия выдающегося ростовского художника-эмальера Якова Ивановича Шапошникова. "Всего известно четыре его подписных произведения, которые хранятся в разных музеях и одно есть у нас Икона "с двунадесятыми праздниками которая состояла из 12 пластин, и как раз центральная пластина "Воскресение Христово" написано мастером, две из 12 пластин не сохранилось, к сожалению", - рассказала Давыдова.Также на выставке покажут уникальный складень 1729 года, выполненный в технике эмали, который принадлежал сподвижнику Петра I адмиралу Ивану Головину."Складень действительно раритетный. Он относится к эмали очень раннего времени, хотя вообще они появились в России лишь во второй половине XVIII века. Сначала в мастерских работали иностранцы, а уже потом у них появились русские ученики", - рассказала собеседница агентства. В экспозицию выставки также вошли эмалевые иконы, среди которых паломнические образки с изображением чудотворных икон и почитаемых святых, выполненные по заказу монастырей, а также различные богослужебные предметы с эмалевыми вставками. Выставка продлится по 20 июня 2021 года.

https://ria.ru/20200711/1574182672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева