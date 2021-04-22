https://ria.ru/20210422/glavvrach-1729401581.html
На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения
На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения
Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:37
2021-04-22T09:37
2021-04-22T10:33
чукотка
чукотский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152625/83/1526258305_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_ac7dca9309237753e9a8be37894a0ebb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем медучреждение, сообщает прокуратура региона.Отмечается, что главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО в Чукотском районе" и его соучастник обвиняются по статьям "покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере" и "приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере"."По версии следствия, в ноябре 2019 года главный врач медицинского учреждения по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района с использованием интернета приобрели в Санкт-Петербурге запрещенные в обороте наркотики, оформив в качестве получателя учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.Получение посылки контролировали правоохранители, они изъяли наркотик. При этом в ходе обыска на работе у подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее при аналогичных обстоятельствах, сообщает прокуратура."После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210416/belorusskikh-1728566423.html
чукотка
чукотский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152625/83/1526258305_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b8d2d9eb0297f200ab4b603c2575409f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, чукотский район, санкт-петербург, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости.
Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки
предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем медучреждение, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО в Чукотском районе" и его соучастник обвиняются по статьям "покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере" и "приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере".
"По версии следствия, в ноябре 2019 года главный врач медицинского учреждения по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района
с использованием интернета приобрели в Санкт-Петербурге
запрещенные в обороте наркотики, оформив в качестве получателя учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.
Получение посылки контролировали правоохранители, они изъяли наркотик. При этом в ходе обыска на работе у подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее при аналогичных обстоятельствах, сообщает прокуратура.
"После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.