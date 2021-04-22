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На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения
На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения
Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:37
2021-04-22T10:33
чукотка
чукотский район
санкт-петербург
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем медучреждение, сообщает прокуратура региона.Отмечается, что главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО в Чукотском районе" и его соучастник обвиняются по статьям "покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере" и "приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере"."По версии следствия, в ноябре 2019 года главный врач медицинского учреждения по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района с использованием интернета приобрели в Санкт-Петербурге запрещенные в обороте наркотики, оформив в качестве получателя учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.Получение посылки контролировали правоохранители, они изъяли наркотик. При этом в ходе обыска на работе у подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее при аналогичных обстоятельствах, сообщает прокуратура."После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.
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чукотка, чукотский район, санкт-петербург, происшествия

На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения

09:37 22.04.2021 (обновлено: 10:33 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкВид на Морской порт города Певек
Вид на Морской порт города Певек - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем медучреждение, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО в Чукотском районе" и его соучастник обвиняются по статьям "покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере" и "приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере".
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"По версии следствия, в ноябре 2019 года главный врач медицинского учреждения по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района с использованием интернета приобрели в Санкт-Петербурге запрещенные в обороте наркотики, оформив в качестве получателя учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.
Получение посылки контролировали правоохранители, они изъяли наркотик. При этом в ходе обыска на работе у подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее при аналогичных обстоятельствах, сообщает прокуратура.
"После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.
 
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