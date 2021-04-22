https://ria.ru/20210422/glavvrach-1729401581.html

На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения

На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения

Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:37

2021-04-22T09:37

2021-04-22T10:33

чукотка

чукотский район

санкт-петербург

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки предстанет перед судом по обвинению в том, что через интернет заказал наркотики, оформив получателем медучреждение, сообщает прокуратура региона.Отмечается, что главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО в Чукотском районе" и его соучастник обвиняются по статьям "покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере" и "приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере"."По версии следствия, в ноябре 2019 года главный врач медицинского учреждения по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района с использованием интернета приобрели в Санкт-Петербурге запрещенные в обороте наркотики, оформив в качестве получателя учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.Получение посылки контролировали правоохранители, они изъяли наркотик. При этом в ходе обыска на работе у подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее при аналогичных обстоятельствах, сообщает прокуратура."После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210416/belorusskikh-1728566423.html

чукотка

чукотский район

санкт-петербург

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