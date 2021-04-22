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Глава ЛНР обвинил Запад в одобрении геноцида русских на Украине
Глава ЛНР обвинил Запад в одобрении геноцида русских на Украине
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил страны Запада в одобрении геноцида русскоязычного населения на Украине. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:23
2021-04-22T13:23
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил страны Запада в одобрении геноцида русскоязычного населения на Украине."Сегодня у нас есть возможность обсудить острую для Донбасса тему – защита прав и свобод русского народа. Это особо важно в условиях политики двойных стандартов на Западе, где привыкли закрывать глаза и тем самым одобрять геноцид русскоязычного населения на Украине. На протяжении семи лет войны мировое сообщество игнорирует Донбасс, делая вид, что не замечает ужасающие преступления украинской власти по отношению к нам", - говорится в видеообращении Пасечника, транслируемом на форуме "Единство русских: защита прав и свобод", проходящем в Донецке.Глава ЛНР отметил, что в XXI веке жители Украины столкнулись "с геноцидом, ущемлением и ненавистью со стороны украинских националистов"."Все это происходит уже на протяжении 30 лет под кураторством представителей Запада. Все эти годы на Украине активно происходит героизация нацизма, искажение истории, отречение от собственной культуры, уничтожение идентичности. Но, несмотря на все попытки нас подавить, мы каждый день боремся за свои права и принципы", - заявил Пасечник.
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, украина, в мире

Глава ЛНР обвинил Запад в одобрении геноцида русских на Украине

13:23 22.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил страны Запада в одобрении геноцида русскоязычного населения на Украине.
"Сегодня у нас есть возможность обсудить острую для Донбасса тему – защита прав и свобод русского народа. Это особо важно в условиях политики двойных стандартов на Западе, где привыкли закрывать глаза и тем самым одобрять геноцид русскоязычного населения на Украине. На протяжении семи лет войны мировое сообщество игнорирует Донбасс, делая вид, что не замечает ужасающие преступления украинской власти по отношению к нам", - говорится в видеообращении Пасечника, транслируемом на форуме "Единство русских: защита прав и свобод", проходящем в Донецке.
Глава ЛНР отметил, что в XXI веке жители Украины столкнулись "с геноцидом, ущемлением и ненавистью со стороны украинских националистов".
"Все это происходит уже на протяжении 30 лет под кураторством представителей Запада. Все эти годы на Украине активно происходит героизация нацизма, искажение истории, отречение от собственной культуры, уничтожение идентичности. Но, несмотря на все попытки нас подавить, мы каждый день боремся за свои права и принципы", - заявил Пасечник.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 17:54
Зеленский не может назначать Путину встречу в Донбассе, заявил Пасечник
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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