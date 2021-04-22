https://ria.ru/20210422/energobalans-1729485649.html
Путин рассказал об энергобалансе России
Путин рассказал об энергобалансе России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 45% энергобаланса страны сегодня составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:05
2021-04-22T16:05
2021-04-22T16:22
владимир путин
экология
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 45% энергобаланса страны сегодня составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию."Сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, а уровень эмиссии парниковых газов атомных электростанций на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой", - сказал Путин на саммите лидеров по климату.
https://ria.ru/20210422/klimat-1729485130.html
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