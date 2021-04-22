https://ria.ru/20210422/energobalans-1729485649.html

Путин рассказал об энергобалансе России

Путин рассказал об энергобалансе России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 45% энергобаланса страны сегодня составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:05

2021-04-22T16:05

2021-04-22T16:22

владимир путин

экология

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 45% энергобаланса страны сегодня составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию."Сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, а уровень эмиссии парниковых газов атомных электростанций на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой", - сказал Путин на саммите лидеров по климату.

https://ria.ru/20210422/klimat-1729485130.html

россия

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2021

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владимир путин, экология, россия