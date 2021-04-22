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Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату
Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату
Организаторы онлайн-саммита по климату вывели Владимира Путина в эфир заседания раньше времени, сообщил Кремлевский пул РИА. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:15
2021-04-22T18:27
эммануэль макрон
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Организаторы онлайн-саммита по климату вывели Владимира Путина в эфир заседания раньше времени, сообщил Кремлевский пул РИА.Госсекретарь США Энтони Блинкен в присутствии президента Джо Байдена объявил выступление президента Франции Эммануэля Макрона, которое пошло в записи. При этом в кадре на несколько секунд появился президент Индонезии Джоко Видодо. В разгар выступления Макрона Блинкен объявил, что слово предоставляется Путину, который, как было видно на трансляции, ждал выступления в прямом эфире в своем кабинете.После выступления Путина Блинкен извинился за технический сбой и вновь началась трансляция речи Макрона.Саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.В своем выступлении Путин отметил, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата."Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций", — добавил президент.Он подчеркнул, что российские власти энергично работают над созданием современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение.
https://ria.ru/20210422/sotrudnichestvo-1729490977.html
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Путин во время выступления Макрона на климатическом саммите
Путина на климатическом саммите вывели в эфир раньше времени. Во время выступления Макрона.
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эммануэль макрон, джо байден, владимир путин, сша, политика

Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату

16:15 22.04.2021 (обновлено: 18:27 22.04.2021)
 
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Организаторы онлайн-саммита по климату вывели Владимира Путина в эфир заседания раньше времени, сообщил Кремлевский пул РИА.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в присутствии президента Джо Байдена объявил выступление президента Франции Эммануэля Макрона, которое пошло в записи. При этом в кадре на несколько секунд появился президент Индонезии Джоко Видодо. В разгар выступления Макрона Блинкен объявил, что слово предоставляется Путину, который, как было видно на трансляции, ждал выступления в прямом эфире в своем кабинете.
После выступления Путина Блинкен извинился за технический сбой и вновь началась трансляция речи Макрона.
Саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.
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Путин призвал страны ООН бороться с изменением климата сообща
В своем выступлении Путин отметил, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата.
"Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций", — добавил президент.
Он подчеркнул, что российские власти энергично работают над созданием современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение.
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