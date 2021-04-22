https://ria.ru/20210422/efir-1729488453.html

Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату

Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату

Организаторы онлайн-саммита по климату вывели Владимира Путина в эфир заседания раньше времени, сообщил Кремлевский пул РИА. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:15

2021-04-22T16:15

2021-04-22T18:27

эммануэль макрон

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Организаторы онлайн-саммита по климату вывели Владимира Путина в эфир заседания раньше времени, сообщил Кремлевский пул РИА.Госсекретарь США Энтони Блинкен в присутствии президента Джо Байдена объявил выступление президента Франции Эммануэля Макрона, которое пошло в записи. При этом в кадре на несколько секунд появился президент Индонезии Джоко Видодо. В разгар выступления Макрона Блинкен объявил, что слово предоставляется Путину, который, как было видно на трансляции, ждал выступления в прямом эфире в своем кабинете.После выступления Путина Блинкен извинился за технический сбой и вновь началась трансляция речи Макрона.Саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.В своем выступлении Путин отметил, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата."Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций", — добавил президент.Он подчеркнул, что российские власти энергично работают над созданием современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение.

https://ria.ru/20210422/sotrudnichestvo-1729490977.html

https://ria.ru/20210422/klimat-1729490144.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин во время выступления Макрона на климатическом саммите Путина на климатическом саммите вывели в эфир раньше времени. Во время выступления Макрона. 2021-04-22T16:15 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, джо байден, владимир путин, сша, политика