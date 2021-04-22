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В Петербурге два человека погибли при ДТП
В Петербурге два человека погибли при ДТП
Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с двумя грузовиками на кольцевой автодороге в Петербурге, которое сопровождалось пожаром, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:07
2021-04-22T21:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с двумя грузовиками на кольцевой автодороге в Петербурге, которое сопровождалось пожаром, сообщает городское управление МЧС РФ.Сообщение о ДТП на внутреннем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в 800 метрах после съезда на Шафировское шоссе поступило в четверг в 18.36 мск."Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием. В 19.13 горение ликвидировано… В легковом автомобиле двое погибших", – говорится в сообщении.Как информирует ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в связи с ДТП было полностью перекрыто движение по внутреннему кольцу КАД в районе места происшествия. Впоследствии с 19.30 мск для транспорта открыли четвертую полосу автодороги.Полиция проводит проверку после ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Информация о пострадавших уточняется, заключает полиция.
https://ria.ru/20210420/dtp-1729149735.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге два человека погибли при ДТП

21:07 22.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с двумя грузовиками на кольцевой автодороге в Петербурге, которое сопровождалось пожаром, сообщает городское управление МЧС РФ.
Сообщение о ДТП на внутреннем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в 800 метрах после съезда на Шафировское шоссе поступило в четверг в 18.36 мск.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 18:09
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Пермском крае
"Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием. В 19.13 горение ликвидировано… В легковом автомобиле двое погибших", – говорится в сообщении.
Как информирует ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в связи с ДТП было полностью перекрыто движение по внутреннему кольцу КАД в районе места происшествия. Впоследствии с 19.30 мск для транспорта открыли четвертую полосу автодороги.
Сотрудники полиции проводят проверку документов водителей на одной из улиц Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 12:26
Крупные ДТП в России в 2021 году
Полиция проводит проверку после ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Информация о пострадавших уточняется, заключает полиция.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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