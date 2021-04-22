https://ria.ru/20210422/dtp-1729545521.html

В Петербурге два человека погибли при ДТП

В Петербурге два человека погибли при ДТП

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с двумя грузовиками на кольцевой автодороге в Петербурге, которое сопровождалось пожаром, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:07

2021-04-22T21:07

2021-04-22T21:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с двумя грузовиками на кольцевой автодороге в Петербурге, которое сопровождалось пожаром, сообщает городское управление МЧС РФ.Сообщение о ДТП на внутреннем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в 800 метрах после съезда на Шафировское шоссе поступило в четверг в 18.36 мск."Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием. В 19.13 горение ликвидировано… В легковом автомобиле двое погибших", – говорится в сообщении.Как информирует ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в связи с ДТП было полностью перекрыто движение по внутреннему кольцу КАД в районе места происшествия. Впоследствии с 19.30 мск для транспорта открыли четвертую полосу автодороги.Полиция проводит проверку после ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Информация о пострадавших уточняется, заключает полиция.

https://ria.ru/20210420/dtp-1729149735.html

https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия