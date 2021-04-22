https://ria.ru/20210422/delo-1729406441.html

В Петербурге возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам

В Петербурге возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам

Уголовное дело в отношении уроженца Смоленской области, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, возбуждено в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:12

2021-04-22T10:12

2021-04-22T10:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бердников

смоленская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении уроженца Смоленской области, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, возбуждено в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным пресс-службы, дело возбуждено в отношении 36-летнего Александра Бердникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами".По версии следствия, мужчина в феврале разместил в мессенджере аудиозапись, в которой "содержались призывы к проведению массовых беспорядков на территории России, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами, которое должно было сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти".Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20210422/sud-1729395760.html

россия

смоленская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бердников, смоленская область, санкт-петербург, происшествия