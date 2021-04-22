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В Петербурге возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам
В Петербурге возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам
Уголовное дело в отношении уроженца Смоленской области, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, возбуждено в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:12
2021-04-22T10:12
2021-04-22T10:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бердников
смоленская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении уроженца Смоленской области, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, возбуждено в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным пресс-службы, дело возбуждено в отношении 36-летнего Александра Бердникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами".По версии следствия, мужчина в феврале разместил в мессенджере аудиозапись, в которой "содержались призывы к проведению массовых беспорядков на территории России, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами, которое должно было сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти".Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20210422/sud-1729395760.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бердников, смоленская область, санкт-петербург, происшествия