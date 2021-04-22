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В селе Приамурья, где горели шесть домов, завели уголовное дело
В селе Приамурья, где горели шесть домов, завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, где в среду горело шесть домов, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:53
2021-04-22T07:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
шимановский район
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, где в среду горело шесть домов, сообщает ГУМЧС России по Амурской области.Как сообщало МЧС по региону, 21 апреля в селе Свободный Труд из-за сильных порывов ветра огонь с нежилого строения перешёл на четыре нежилых и два жилых дома, к ликвидации пожара было привлечено 66 человек и 17 единиц техники, погибших и пострадавших нет.Сейчас, по данным ведомства, на месте пожара работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы, эксперты испытательной пожарной лаборатории. Органы дознания установят причины и условия, которые привели к пожару и переходу огня на жилые дома, устанавливается виновник произошедшего.
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россия
амурская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, шимановский район, благовещенск, происшествия

В селе Приамурья, где горели шесть домов, завели уголовное дело

07:53 22.04.2021
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Амурской областиСотрудники противопожарной службы на месте пожара в селе Свободный Труд Амурской области
Сотрудники противопожарной службы на месте пожара в селе Свободный Труд Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, где в среду горело шесть домов, сообщает ГУМЧС России по Амурской области.
"Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шимановску и Шимановскому району по факту пожара... возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", - говорится в сообщении.
Как сообщало МЧС по региону, 21 апреля в селе Свободный Труд из-за сильных порывов ветра огонь с нежилого строения перешёл на четыре нежилых и два жилых дома, к ликвидации пожара было привлечено 66 человек и 17 единиц техники, погибших и пострадавших нет.
Сейчас, по данным ведомства, на месте пожара работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы, эксперты испытательной пожарной лаборатории. Органы дознания установят причины и условия, которые привели к пожару и переходу огня на жилые дома, устанавливается виновник произошедшего.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 10:51Хорошие новости
Во Владивостоке росгвардейцы спасли спавшего в горящем здании мужчину
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьШимановский районБлаговещенскПроисшествия
 
 
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