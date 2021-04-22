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В селе Приамурья, где горели шесть домов, завели уголовное дело
В селе Приамурья, где горели шесть домов, завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, где в среду горело шесть домов, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:53
2021-04-22T07:53
2021-04-22T07:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
шимановский район
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, где в среду горело шесть домов, сообщает ГУМЧС России по Амурской области.Как сообщало МЧС по региону, 21 апреля в селе Свободный Труд из-за сильных порывов ветра огонь с нежилого строения перешёл на четыре нежилых и два жилых дома, к ликвидации пожара было привлечено 66 человек и 17 единиц техники, погибших и пострадавших нет.Сейчас, по данным ведомства, на месте пожара работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы, эксперты испытательной пожарной лаборатории. Органы дознания установят причины и условия, которые привели к пожару и переходу огня на жилые дома, устанавливается виновник произошедшего.
https://ria.ru/20210421/spasenie-1729216681.html
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, шимановский район, благовещенск, происшествия