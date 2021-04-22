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Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
Эксперты портала "Аргументы и факты" составили список из шести ошибок автолюбителей, которые способны "убить" автоматическую коробку переключения передач... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T02:18
2021-04-22T02:18
россия
авто
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты портала "Аргументы и факты" составили список из шести ошибок автолюбителей, которые способны "убить" автоматическую коробку переключения передач (АКПП).Издание подчеркивает, что многие водители, ранее имевшие опыт управления исключительно машин с механической трансмиссией, либо же просто не задумывающиеся над правилами работы с АКПП, очень быстро выводят "автомат" из строя.Как объясняют эксперты, автомобили с АКПП не приспособлены на занятия дрифтом или стритрейсингом. Подобные действия — это самый верный способ быстро убить коробку, так как гидротрансформатор не рассчитан на подобные нагрузки, а муфта сильно перегревается, пишет издание.Поездки по грязи и рыхлому снегу с пробуксовками также могут повредить АКПП. Особенно опасны для "автомата" попытки вытянуть другой застрявший автомобиль. Многие коробки на бюджетных авто не имеют дополнительной системы охлаждения, поэтому через 10-15 минут движения под большими нагрузками перегреваются и переходят в аварийный режим. Частое повторение таких действий вызывает поломку фрикционов и гидроблока, предупреждает газета.Недопустимы для автомобилей с АКПП и попытки запуска двигателя с толкача. В таком случае автомат может получить повреждение внутренней механики.Широко известное правило, что буксировка машин с автоматическими коробками передач может проводиться только на небольшие расстояния и с малой скоростью, не годится для современных авто, предупреждает журнал. Производители теперь вообще запрещают буксировку автомобилей с автоматом на любые расстояния, кроме затаскивания их на эвакуатор. Поэтому перевозка машин с автоматом на тросе грозит снижением ресурса АКПП, подчеркивают эксперты.Также издание напоминает о необходимости раз в три года чистить радиатор охлаждения трансмиссии на тех автомобилях, где он установлен. Если этого не делать, то он постепенно забьется грязью, и автомат уже не сможет долго работать в предельных режимах.Кроме того, эксперты советуют пользоваться ручным тормозом при стоянке под наклоном, а не оставлять машину только в режиме паркинга на АКПП. При стоянке под уклон вся нагрузка от автомобиля приходится на небольшую защелку фиксатора на вале коробки. Со временем она может изнашиваться и при долгой нагрузке проскакивает. Тогда ломается тросик привода коробки, после чего становится невозможным перевести АКПП в режим "Драйв".
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россия, авто

Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП

02:18 22.04.2021
 
© Fotolia / George DolgikhАвтоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Fotolia / George Dolgikh
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты портала "Аргументы и факты" составили список из шести ошибок автолюбителей, которые способны "убить" автоматическую коробку переключения передач (АКПП).
Издание подчеркивает, что многие водители, ранее имевшие опыт управления исключительно машин с механической трансмиссией, либо же просто не задумывающиеся над правилами работы с АКПП, очень быстро выводят "автомат" из строя.
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Как объясняют эксперты, автомобили с АКПП не приспособлены на занятия дрифтом или стритрейсингом. Подобные действия — это самый верный способ быстро убить коробку, так как гидротрансформатор не рассчитан на подобные нагрузки, а муфта сильно перегревается, пишет издание.
Поездки по грязи и рыхлому снегу с пробуксовками также могут повредить АКПП. Особенно опасны для "автомата" попытки вытянуть другой застрявший автомобиль. Многие коробки на бюджетных авто не имеют дополнительной системы охлаждения, поэтому через 10-15 минут движения под большими нагрузками перегреваются и переходят в аварийный режим. Частое повторение таких действий вызывает поломку фрикционов и гидроблока, предупреждает газета.
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Недопустимы для автомобилей с АКПП и попытки запуска двигателя с толкача. В таком случае автомат может получить повреждение внутренней механики.
Широко известное правило, что буксировка машин с автоматическими коробками передач может проводиться только на небольшие расстояния и с малой скоростью, не годится для современных авто, предупреждает журнал. Производители теперь вообще запрещают буксировку автомобилей с автоматом на любые расстояния, кроме затаскивания их на эвакуатор. Поэтому перевозка машин с автоматом на тросе грозит снижением ресурса АКПП, подчеркивают эксперты.
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Также издание напоминает о необходимости раз в три года чистить радиатор охлаждения трансмиссии на тех автомобилях, где он установлен. Если этого не делать, то он постепенно забьется грязью, и автомат уже не сможет долго работать в предельных режимах.
Кроме того, эксперты советуют пользоваться ручным тормозом при стоянке под наклоном, а не оставлять машину только в режиме паркинга на АКПП. При стоянке под уклон вся нагрузка от автомобиля приходится на небольшую защелку фиксатора на вале коробки. Со временем она может изнашиваться и при долгой нагрузке проскакивает. Тогда ломается тросик привода коробки, после чего становится невозможным перевести АКПП в режим "Драйв".
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