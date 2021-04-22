https://ria.ru/20210422/arest-1729548720.html

Суд в Казани арестовал трех участников несогласованной акции

Суд в Казани арестовал трех участников несогласованной акции

Вахитовский районный суд Казани назначил наказание в виде административного ареста троим участникам несогласованной акции, прошедшей накануне, остальные были... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:36

2021-04-22T21:36

2021-04-22T21:36

россия

алексей навальный

республика татарстан (татарстан)

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происшествия

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КАЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани назначил наказание в виде административного ареста троим участникам несогласованной акции, прошедшей накануне, остальные были оштрафованы на 5 или 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.Всего суд рассмотрел 20 материалов. Из них ранее по двум материалам были назначены штрафы 10 тысяч рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", по четырём материалам – штрафы 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"."По двум материалам назначено трое суток ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ - за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного данной статьёй. По одному материалу назначено восемь суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", - сказал собеседник агентства.По его информации, еще по двум материалам судом вынесено решение о штрафе по 5 тысяч рублей, по девяти материалам нарушители оштрафованы на 10 тысяч рублей. Все нарушения - по статье 20.2 КоАП РФ "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Накануне в центре Казани на пешеходной улице Баумана состоялась несогласованная акция. Сотрудникам правоохранительных органов удалось в течение часа вытеснить участников акции с улицы Баумана, часть молодежи предприняла попытку дойти до Казанского Кремля, часть – до площади Свободы, к правительству республики. Однако полицейские не дали людям объединиться в шествие, участники акции рассредоточились и разошлись. Несколько наиболее активных участников были задержаны.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия