https://ria.ru/20210422/arest-1729477769.html

В Петербурге арестовали четырех человек за участие в незаконной акции

В Петербурге арестовали четырех человек за участие в незаконной акции

Суды Петербурга начали рассматривать административные материалы в отношении участников несогласованной акции в среду: пока постановления об административном... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:33

2021-04-22T15:33

2021-04-22T15:33

россия

татьяна москалькова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Суды Петербурга начали рассматривать административные материалы в отношении участников несогласованной акции в среду: пока постановления об административном аресте вынесены в отношении четырех человек, сообщила РИА Новости представитель объединенной пресс-службы городских судов."Назначены четыре ареста", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информировала, что в несогласованной акции в городе в среду участвовали около 4,5 тысячи человек.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210422/arest-1729435449.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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россия, татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия