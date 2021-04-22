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МИД назвал кампанию НАТО в Афганистане бесславной
МИД назвал кампанию НАТО в Афганистане бесславной
Министерство иностранных дел России прокомментировало "провал" миссии НАТО в Афганистане, заявив, что многомиллиардные вливания в безопасность страны "ушли в... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:25
2021-04-22T17:35
мария захарова
москва
россия
нато
афганистан
йенс столтенберг
сша
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало "провал" миссии НАТО в Афганистане, заявив, что многомиллиардные вливания в безопасность страны "ушли в песок"."Ушли в песок" миллиарды долларов, выделенных на подготовку сотрудников для афганских национальных силовых структур. Признание того факта, что афганские проблемы не имеют военного решения, пришло к американцам лишь спустя десятилетие бесславной кампании", - говорится в комментарии ведомства.В ведомстве отметили, что США и другие страны НАТО, уходя, обещали продолжить поддержку афганских силовиков."Получится ли у них это сделать – большой вопрос, поскольку за 20 лет альянс так и не справился с задачей создания местных боеспособных силовых структур, которые могли бы самостоятельно защитить страну и обеспечить правопорядок в ней", - отметило министерство, указав, что наблюдатели признают миссию альянса как провальную.Москва надеется, что на фоне вывода войск США из Афганистана официальный Кабул и талибы используют с пользой оставшееся до 11 сентября время и воздержатся от эскалации, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Единственным возможным путем достижения мира в Афганистане, мы по-прежнему считаем, остается начало прямых содержательных межафганских переговоров по вопросам национального примирения. И рассчитываем, что Кабул и "движение талибов" воздержатся от эскалации насилия в оставшиеся до 11 сентября месяцы, используют это время с максимальной пользой для достижения договоренностей по ключевым вопросам повестки урегулирования ситуации в стране", - сказала Захарова на брифинге.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО в координации с США решили начать постепенный вывод войск из Афганистана к 1 мая.
https://ria.ru/20210419/afganistan-1728862596.html
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мария захарова, москва, россия, нато, афганистан, йенс столтенберг, сша, в мире

МИД назвал кампанию НАТО в Афганистане бесславной

16:25 22.04.2021 (обновлено: 17:35 22.04.2021)
 
© РИА Новости / В. КиселевБронетранспортер НАТО на трассе Кабул-Баграм, Афганистан. 4 октября 2011
Бронетранспортер НАТО на трассе Кабул-Баграм, Афганистан. 4 октября 2011 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало "провал" миссии НАТО в Афганистане, заявив, что многомиллиардные вливания в безопасность страны "ушли в песок".
"Ушли в песок" миллиарды долларов, выделенных на подготовку сотрудников для афганских национальных силовых структур. Признание того факта, что афганские проблемы не имеют военного решения, пришло к американцам лишь спустя десятилетие бесславной кампании", - говорится в комментарии ведомства.
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В ведомстве отметили, что США и другие страны НАТО, уходя, обещали продолжить поддержку афганских силовиков.
"Получится ли у них это сделать – большой вопрос, поскольку за 20 лет альянс так и не справился с задачей создания местных боеспособных силовых структур, которые могли бы самостоятельно защитить страну и обеспечить правопорядок в ней", - отметило министерство, указав, что наблюдатели признают миссию альянса как провальную.
Москва надеется, что на фоне вывода войск США из Афганистана официальный Кабул и талибы используют с пользой оставшееся до 11 сентября время и воздержатся от эскалации, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Единственным возможным путем достижения мира в Афганистане, мы по-прежнему считаем, остается начало прямых содержательных межафганских переговоров по вопросам национального примирения. И рассчитываем, что Кабул и "движение талибов" воздержатся от эскалации насилия в оставшиеся до 11 сентября месяцы, используют это время с максимальной пользой для достижения договоренностей по ключевым вопросам повестки урегулирования ситуации в стране", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО в координации с США решили начать постепенный вывод войск из Афганистана к 1 мая.
 
Мария ЗахароваМоскваРоссияНАТОАфганистанЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
 
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