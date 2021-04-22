https://ria.ru/20210422/afganistan-1729490494.html

МИД назвал кампанию НАТО в Афганистане бесславной

МИД назвал кампанию НАТО в Афганистане бесславной

Министерство иностранных дел России прокомментировало "провал" миссии НАТО в Афганистане, заявив, что многомиллиардные вливания в безопасность страны "ушли в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:25

2021-04-22T16:25

2021-04-22T17:35

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало "провал" миссии НАТО в Афганистане, заявив, что многомиллиардные вливания в безопасность страны "ушли в песок"."Ушли в песок" миллиарды долларов, выделенных на подготовку сотрудников для афганских национальных силовых структур. Признание того факта, что афганские проблемы не имеют военного решения, пришло к американцам лишь спустя десятилетие бесславной кампании", - говорится в комментарии ведомства.В ведомстве отметили, что США и другие страны НАТО, уходя, обещали продолжить поддержку афганских силовиков."Получится ли у них это сделать – большой вопрос, поскольку за 20 лет альянс так и не справился с задачей создания местных боеспособных силовых структур, которые могли бы самостоятельно защитить страну и обеспечить правопорядок в ней", - отметило министерство, указав, что наблюдатели признают миссию альянса как провальную.Москва надеется, что на фоне вывода войск США из Афганистана официальный Кабул и талибы используют с пользой оставшееся до 11 сентября время и воздержатся от эскалации, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Единственным возможным путем достижения мира в Афганистане, мы по-прежнему считаем, остается начало прямых содержательных межафганских переговоров по вопросам национального примирения. И рассчитываем, что Кабул и "движение талибов" воздержатся от эскалации насилия в оставшиеся до 11 сентября месяцы, используют это время с максимальной пользой для достижения договоренностей по ключевым вопросам повестки урегулирования ситуации в стране", - сказала Захарова на брифинге.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО в координации с США решили начать постепенный вывод войск из Афганистана к 1 мая.

https://ria.ru/20210419/afganistan-1728862596.html

https://ria.ru/20210418/afganistan-1728775880.html

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мария захарова, москва, россия, нато, афганистан, йенс столтенберг, сша, в мире