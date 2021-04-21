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Сенатор оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
Сенатор оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
Сенатор России от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:25
2021-04-21T11:24
россия
сергей цеков
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
москва
вашингтон (город)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Сенатор России от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе.Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".По его словам, Зеленский показал свою неспособность или нежелание остановить войну в Донбассе и теперь пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться."Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства", — считает российский сенатор.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, сергей цеков, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город), украина

Сенатор оценил предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе

08:25 21.04.2021 (обновлено: 11:24 21.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Сенатор России от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

"Само выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе — и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", — сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, Зеленский показал свою неспособность или нежелание остановить войну в Донбассе и теперь пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться.
"Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства", — считает российский сенатор.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияСергей ЦековВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)Украина
 
 
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