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Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания, об этом он сказал в эфире... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T04:20
2021-04-21T04:20
александр мясников (врач)
колумбийский университет
сша
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". Медик сослался на данные Колумбийского университета в США, ученые из которого провели соответствующее исследование с участием свыше 1,5 миллиона человек. По словам Мясникова, выяснилось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие главный в жизни праздник в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.Рожденные в апреле, имеют склонность к стенокардии. А у людей, появившихся на свет в мае, в большинстве случаев встречался низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме.Слабые места у рожденных в сентябре − это желудочно-кишечный тракт, из-за болезней которого у них часто возникает тошнота и рвота. С ОРЗ, ОРВИ и ИППП в больницу попадают в основном "октябрьские" пациенты. Ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких – это основные проблемы рожденных в ноябре. Синяки и травмы преследуют людей, появившихся на свет в декабре, заключил Мясников.При этом телеведущий подчеркнул: эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.Ранее врач заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и допустил, что людям нужна более опасная эпидемия для "прочищения мозгов".
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александр мясников (врач), колумбийский университет, сша, общество

Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни

04:20 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".
Медик сослался на данные Колумбийского университета в США, ученые из которого провели соответствующее исследование с участием свыше 1,5 миллиона человек. По словам Мясникова, выяснилось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие главный в жизни праздник в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.
Рожденные в апреле, имеют склонность к стенокардии. А у людей, появившихся на свет в мае, в большинстве случаев встречался низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме.
Слабые места у рожденных в сентябре − это желудочно-кишечный тракт, из-за болезней которого у них часто возникает тошнота и рвота. С ОРЗ, ОРВИ и ИППП в больницу попадают в основном "октябрьские" пациенты. Ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких – это основные проблемы рожденных в ноябре. Синяки и травмы преследуют людей, появившихся на свет в декабре, заключил Мясников.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 13:00
Мясников рассказал, как спастись от "бешеной" смерти
При этом телеведущий подчеркнул: эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.
Ранее врач заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и допустил, что людям нужна более опасная эпидемия для "прочищения мозгов".
 
Александр Мясников (врач)Колумбийский университетСШАОбщество
 
 
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