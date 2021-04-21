https://ria.ru/20210421/zdorove-1729194718.html

Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни

Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания, об этом он сказал в эфире... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T04:20

2021-04-21T04:20

2021-04-21T04:20

александр мясников (врач)

колумбийский университет

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:160:3063:1883_1920x0_80_0_0_22c02dd27bbcd29fcac4ba173cb641ac.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как месяц рождения соотносится с риском получения того или иного заболевания, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". Медик сослался на данные Колумбийского университета в США, ученые из которого провели соответствующее исследование с участием свыше 1,5 миллиона человек. По словам Мясникова, выяснилось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие главный в жизни праздник в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.Рожденные в апреле, имеют склонность к стенокардии. А у людей, появившихся на свет в мае, в большинстве случаев встречался низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме.Слабые места у рожденных в сентябре − это желудочно-кишечный тракт, из-за болезней которого у них часто возникает тошнота и рвота. С ОРЗ, ОРВИ и ИППП в больницу попадают в основном "октябрьские" пациенты. Ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких – это основные проблемы рожденных в ноябре. Синяки и травмы преследуют людей, появившихся на свет в декабре, заключил Мясников.При этом телеведущий подчеркнул: эти данные никак не связаны с генетикой, а являются просто статистическим фактом.Ранее врач заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и допустил, что людям нужна более опасная эпидемия для "прочищения мозгов".

https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), колумбийский университет, сша, общество