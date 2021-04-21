https://ria.ru/20210421/zaderzhaniya-1729370990.html

В Петербурге задержали 25 участников несогласованной акции

В Петербурге задержали 25 участников несогласованной акции

Правоохранители задержали на несогласованной акции в Петербурге 25 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:52

2021-04-21T20:52

2021-04-21T20:52

россия

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали на несогласованной акции в Петербурге 25 человек, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции шли в сторону Александровского сада, сотрудники полиции предупредили собравшихся об ответственности за участие в несогласованных акциях и попросили их разойтись. В районе Сенатской площади силовики задержали мужчину, который нес плакат.После этого колонна вышла на набережную Мойки, к каналу Грибоедова. После того, как участники акции вышли на переулок Гривцова и отправились к Сенной площади, около 20.15 начались задержания. Были задержаны, по подсчетам корреспондента РИА Новости, 20 человек. Кроме того, на Сенной площади задержали еще четырех человек.По данным ГУМВД, в несанкционированной акции в Петербурге принимают участие около 4,5 тысячи человек.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210421/aktsii-1729370153.html

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия