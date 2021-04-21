В Петербурге задержали 25 участников несогласованной акции
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перед началом несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали на несогласованной акции в Петербурге 25 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции шли в сторону Александровского сада, сотрудники полиции предупредили собравшихся об ответственности за участие в несогласованных акциях и попросили их разойтись. В районе Сенатской площади силовики задержали мужчину, который нес плакат.
После этого колонна вышла на набережную Мойки, к каналу Грибоедова. После того, как участники акции вышли на переулок Гривцова и отправились к Сенной площади, около 20.15 начались задержания. Были задержаны, по подсчетам корреспондента РИА Новости, 20 человек. Кроме того, на Сенной площади задержали еще четырех человек.
По данным ГУМВД, в несанкционированной акции в Петербурге принимают участие около 4,5 тысячи человек.
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
26 июля 2019, 09:00ИнфографикаЧем грозит участие в несогласованных акциях